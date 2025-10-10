TP.HCM và NASDAQ bàn việc hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế 10/10/2025 04:19

(PLO)- Lãnh đạo NASDAQ đánh giá TP.HCM có nền tảng mạnh để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế lớn và năng động.

Ngày 9-10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooty, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của NASDAQ, nhằm trao đổi về kế hoạch hợp tác triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

NASDAQ được thành lập năm 1971, hiện là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Sàn giao dịch chứng khoán New York về giá trị vốn hóa thị trường.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BP

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, cho biết TP đang hướng đến mục tiêu hình thành một Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, có hệ sinh thái tài chính đa dạng, đáp ứng đầy đủ các chức năng từ huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán đến phát hành và giao dịch các sản phẩm tài chính chuyên sâu.

Ông cho biết TP.HCM kỳ vọng NASDAQ sẽ góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM làm việc với sàn NASDAQ. Ảnh: BP

Chia sẻ thêm tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết ông vừa có chuyến thăm Trung tâm Tài chính quốc tế tại Kazakhstan và ghi nhận sự hiện diện của NASDAQ tại đây.

Ông Ngân bày tỏ mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM cũng sẽ sớm có sự xuất hiện của NASDAQ. Ông cũng kỳ vọng với tiềm năng, hệ sinh thái và nền tảng phát triển hiện nay, sự hiện diện của NASDAQ tại TP.HCM sẽ mang quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn so với Kazakhstan.

Đáp lại, ông Robert H. McCooty, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của NASDAQ, bày tỏ mong muốn các bộ, ngành Việt Nam sẽ tham gia xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, qua đó giúp nhà đầu tư nhận thấy rõ lợi ích và cơ hội khi đồng hành cùng giai đoạn phát triển quan trọng này.

Ông Robert H. McCooty (giữa), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của NASDAQ, trao đổi với đại diện TP.HCM. Ảnh: BP

Ông đánh giá, Việt Nam hiện có hai nền tảng rất mạnh để hình thành một Trung tâm Tài chính quốc tế lớn và năng động.

Cụ thể, người dân có sự quan tâm lớn đến đầu tư tài chính, thể hiện qua việc ngày càng nhiều người tham gia vào các kênh đầu tư mới, như tiền điện tử. Cùng với đó, chính quyền và lãnh đạo Việt Nam luôn thể hiện tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, điều chỉnh và hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của trung tâm.

Ông bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tài chính – công nghệ hàng đầu của khu vực.