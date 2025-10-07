Thời cơ và thách thức cho tăng trưởng TP.HCM những tháng cuối năm 2025 07/10/2025 09:43

(PLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% vào cuối năm 2025, TP.HCM cần thực hiện hàng loạt nhóm giải pháp, từ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đến cải thiện môi trường kinh doanh, kích cầu tiêu dùng...

Chín tháng đầu năm 2025, kinh tế TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 7,07%. Tuy nhiên, để cán đích mục tiêu tăng trưởng 8,5% như Trung ương giao, TP.HCM cần đạt mức tăng trưởng bứt phá 12,4% trong quý IV.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ths Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Chín tháng đầu năm 2025, kinh tế TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 7,07%. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều điểm sáng nổi bật

Nhìn nhận về bức tranh kinh tế - xã hội TP.HCM trong chín tháng vừa qua, Ths Nguyễn Trúc Vân cho biết TP đã rất nỗ lực và đã nhận được những kết quả đáng mừng khi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,07%, riêng quý III tăng vượt bậc ở mức 8,11%, cao hơn quý I và II.

“Đây là tiền đề quan trọng để TP.HCM phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% cho cả năm 2025 như Trung ương đã giao” - Ths Vân nói.

Ths Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Song song đó, các động lực tăng trưởng của TP.HCM cũng có nhiều dấu ấn khi về phía tổng cung, các khu vực kinh tế của TP đều đạt mức tăng trưởng cao mà nổi bật là khu vực thương mại đạt 8,59%, khu vực công nghiệp – xây dựng cũng đạt 5,35%.

Nguồn: THỐNG KÊ TP.HCM

Về tổng cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng vượt bậc với 15,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 5,5%; nhập khẩu tăng 7,1%, phản ánh các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội địa.

Đồng thời, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP ước đạt hơn 465.000 tỉ đồng, tăng 10,3%; thu ngân sách đạt 570.000 tỉ đồng, bằng khoảng 85% so với dự toán Trung ương giao.

Theo Ths Vân, môi trường đầu tư của TP.HCM tiếp tục được cải thiện khi đã tháo gỡ cho 658/838 dự án; thu hút FDI đạt gần 7,73 tỉ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng vượt bậc với 15,3% so với cùng kỳ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bên cạnh những điểm sáng đáng ghi nhận trong bức tranh kinh tế - xã hội của TP.HCM, Ths Nguyễn Trúc Vân cũng dự báo những thách thức trong ba tháng cuối năm.

Trong nước, dù GDP cả nước trong chín tháng ước tăng khoảng 7,85% nhưng các tổ chức quốc tế, đặc biệt Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam chỉ khoảng 6,6% do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Nguồn: THỐNG KÊ TP.HCM

Trong khi đó, tại TP.HCM, tình hình doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm 13,9% so với cùng kỳ, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 11,1%, giải thể tăng 15,4%. Riêng giải ngân đầu tư công của TP vẫn chưa đạt kỳ vọng và quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy vẫn còn nhiều khó khăn.

“Dù vậy, TP.HCM vẫn rất kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8,5%” – Ths Nguyễn Trúc Vân nhấn mạnh.

TP.HCM vẫn rất kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8,5%. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chú trọng vốn đầu tư toàn xã hội

Với việc kiên định mục tiêu đầy thách thức nêu trên, Ths Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng nhiệm vụ của ba tháng còn lại sẽ rất cấp bách, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm lớn từ cả hệ thống chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Và, mục tiêu của quý IV là phải tăng trưởng 12,4%.

Nguồn: THỐNG KÊ TP.HCM

Để hướng đến mục tiêu này, Ths Vân cho rằng cần tập trung vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội mà đầu tiên là cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao bởi đây là động lực tăng trưởng quan trọng nhất; ưu tiên hoàn thành các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3 trong tháng 12-2025, khởi công các hạng mục chính của Metro số 2. Đồng thời, cần điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân cao.

TP.HCM cũng nên tái cấu trúc chi tiêu công, giảm chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển, chống thất thoát, lãng phí.

TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong ba tháng cuối năm. Ảnh: THUẬN VĂN

Ths Nguyễn Trúc Vân đặc biệt nhấn mạnh đến việc gỡ khó cho doanh nghiệp bằng việc giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “rừng xanh” cho các dự án FDI công nghệ cao; tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thông qua các chính sách giảm thuế, cho vay ưu đãi, giúp giảm tồn kho và nợ xấu.

Nguồn: THỐNG KÊ TP.HCM

Ngoài ra, TP.HCM cần kích thích tiêu dùng và du lịch bằng cách triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm, phát triển sản phẩm du lịch ban đêm, du lịch trải nghiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại và dịch vụ.

Đối với những biến động của nền kinh tế thế giới, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội cho rằng TP.HCM và doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA, RCEP…

Trong bối cảnh thách thức, TP.HCM phải xây dựng và hoàn thiện chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công... Ảnh: NGUYỆT NHI

Bên cạnh đó, TP cũng cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thương mại, kiểm soát chỉ số giá và lạm phát, thận trọng với tín dụng và thị trường bất động sản; hỗ trợ vốn cho các lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghệ và xuất khẩu.

“Tôi kỳ vọng với quyết tâm của lãnh đạo TP.HCM cũng như doanh nghiệp, người dân, chúng ta sẽ vượt qua được các thách thức, khó khăn và về đích” – Ths Nguyễn Trúc Vân chia sẻ.

Tối ưu nguồn lực, kích hoạt động lực mới Lãnh đạo Thống kê TP.HCM nhìn nhận để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025, TP.HCM cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV. Theo lãnh đạo Thống kê TP.HCM, TP cần hoàn thành công tác quy hoạch, định hướng các vùng chiến lược, trụ cột phát triển kinh tế TP. Tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực hiện có, phát huy tối đa các lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, bảo đảm sự phát triển cân đối, bền vững và tạo động lực lan tỏa. Về giải ngân đầu tư công, cần tập trung các dự án hạ tầng trọng điểm; rà soát, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án. Đáng chú ý, Thống kê TP.HCM đề xuất TP tiếp tục cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị gia tăng cao. Trên cơ sở mở rộng địa giới hành chính với nhiều khu, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao, TP.HCM xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Định hướng phát triển công nghiệp gắn với đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hướng tới chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững. Quan trọng không kém, TP.HCM phải xây dựng và hoàn thiện chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và triển khai các chính sách đãi ngộ phù hợp, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao vào khu vực công, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và xây dựng nền hành chính hiện đại.

