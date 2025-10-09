Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq khẳng định sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam 09/10/2025 15:57

(PLO)- Khẳng định sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam, Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Uỷ ban Chứng khoán và doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận niêm yết quốc tế của sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương bày tỏ niềm vui được gặp lại ông Bob McCooey sau chuyến công tác cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nasdaq, tại đó hai bên đã ký kết ý định thư về hợp tác.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi cuộc gặp diễn ra đúng vào thời điểm Tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trao đổi thêm, bà Phương cho biết Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán đã ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết.



"Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư", bà Phương nói.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương tại buổi làm việc. Ảnh: UBCK

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán cũng cho biết, cơ quan này khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq. Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Mỹ.

Uỷ ban Chứng khoán mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế - khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán trong các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm.

Đồng thời, ông Bob McCooey kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận niêm yết quốc tế của sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq (thứ 2 từ trái sáng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBCK

Đánh giá cao tinh thần mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam, ông Bob McCooey khẳng định: Việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện Nasdaq cũng nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Mỹ cũng như toàn cầu.

Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Uỷ ban Chứng khoán và doanh nghiệp Việt Nam không chỉ trong hoạt động niêm yết, huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch.