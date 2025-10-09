Thủ tướng vừa ký công điện liên quan chứng khoán Việt Nam được nâng hạng 09/10/2025 09:47

(PLO)- Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo để thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 192/CĐ-TTg về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công điện nêu rõ rạng sáng ngày 8-10 (giờ Việt Nam), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã công bố quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Việc được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn nước ngoài và ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan.

Cùng với sự tham gia của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong thời gian tới, để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, trở thành kênh huy động quan trọng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12-9 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo UBCKNN phối hợp với tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm hành vi mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp với NHNN, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; chủ động tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và số hóa hạ tầng thị trường, tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định thị trường.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm và yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường và trục lợi cá nhân.

Với NHNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan liên quan trong việc nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật để khẩn trương triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở vào đầu năm 2027, bảo đảm vận hành an toàn và thông suốt.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho các nhà đầu tư nước ngoài để phòng ngừa biến động tỷ giá ngoại tệ; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các quy định mới nhằm rút ngắn thời gian mở tài khoản đầu tư gián tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Tài chính rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nghiên cứu, xem xét đề xuất mở rộng hoặc loại bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài đối với các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo thực hiện Công điện này.