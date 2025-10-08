Chứng khoán khởi sắc sau thông tin nâng hạng thị trường 08/10/2025 18:22

(PLO)- Thị trường có phản ứng tăng điểm sau khi thông tin nâng hạng thị trường của FTSE Russell được công bố, nhưng tạm thời thị trường vẫn đang thận trọng trước vùng đỉnh cũ 1.710 điểm.

Với thông tin nâng hạng thị trường được công bố, thị trường có phản ứng tăng nhanh khi bước vào phiên giao dịch mới. Nhịp tăng đầu phiên đã nhanh chóng đưa VN-Index áp sát ngưỡng 1.705 điểm trước khi hạ nhiệt. Sau biến động mạnh đầu phiên, thị trường dần ổn định tại vùng quanh tham chiếu.

Tâm lý nhà đầu tư vui vẻ trong thận trọng. Ảnh: VOV

Trong phiên chiều, nỗ lực nâng đỡ thị trường tiếp tục xuất hiện và giúp thị trường dần tăng điểm trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%), đóng cửa tại 1.697,83 điểm. Giá trị giao dịch đạt 33.207,79 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có phản ứng gia tăng với tin tốt; tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, theo khẳng định của chuyên gia chứng khoán Rồng Việt.

Cũng theo thống kê của chứng khoán Rồng Việt, trong nhóm 30 cổ phiếu dẫn dắt thị trường, chỉ số VN30-Index tăng 13,3 điểm (+0,70%), đóng cửa tại 1.922,95 điểm. Trong nhóm, có 19 mã tăng giá như VHM (+4,3%), VRE (+3,7%), MWG (+3,6%), VNM (+3,3%) và CTG (+2,5%) …

Ngược lại, có 7 mã giảm giá như LPB (-1,1%), VIC (-1,1%), FPT (-1,0%), TCB (-1,0%) và VIB (-0,7%) …

Sáng nay, FTSE Russell vừa công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức có hiệu lực từ ngày 21-9-2026 sau đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Trả lời báo chí ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định rất vui mừng về việc FTSE Russell đã chính thức ghi nhận và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Kết quả tích cực này là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Việc nâng hạng, mặc dù có điều kiện, cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam có thể trụ vững trước những sóng gió ngắn hạn. Kết quả này cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực chung của chính phủ, các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, theo quan điểm của ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam.

Ông Gary Harron đánh giá mặc dù đi kèm một số điều kiện, việc nâng hạng này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường Việt Nam, chỉ còn cách nhóm thị trường phát triển 2 bậc. Đây là kết quả ghi nhận cho những nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường.

Trong vòng 6 tháng qua, HSBC nhận thấy sự hợp tác mạnh mẽ giữa các cơ quan liên quan, các nhà đầu tư nước ngoài và các bên tham gia thị trường, nhờ đó các rào cản cuối cùng đã được tháo gỡ. Mục tiêu tiếp theo là đạt được phân hạng Thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, kỳ vọng sẽ mở ra các dòng vốn lớn hơn nữa.

Trả lời báo chí sau khi quyết định nâng hạng thị trường được FTSE Russell công bố, ông Hoàng Việt Phương – Giám đốc khối nghiên cứu và tư vấn đầu tư của Chứng khoán VnDirect cho rằng phần lớn sự lạc quan xoay quanh việc nâng hạng thị trường Việt Nam đã được phản ánh vào diễn biến gần đây.

Tính từ đầu năm, chỉ số VN-Index đã tăng khoảng 33%, đưa định giá tiến gần hơn đến mức trung bình của các thị trường mới nổi khác. Mặc dù dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ gia tăng, nhưng các khoản phân bổ lớn vào Việt Nam có thể chưa diễn ra ngay lập tức — chỉ một số quỹ chủ động có thể phân bổ sớm trước thời điểm nâng hạng chính thức vào ngày 21-9-2026.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, Trưởng ban Đào tạo và phát triển CTCP Chứng khoán SSI nhìn nhận: "Tính hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam hay nói rộng hơn là quá trình phát triển thị trường vốn không chỉ có mỗi câu chuyện nâng hạng, còn nhiều các câu chuyện khác trong chuyện phát triển thị trường mà cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường đang cố gắng tham gia. Ví dụ, để tăng được độ sâu của thị trường chúng ta còn phải đẩy mạnh hoạt động IPO lớn trên thị trường”.