Vì sao hàng tỉ USD chuẩn bị đổ vào thị trường chứng khoán? 09/10/2025 06:15

(PLO)-Tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán.

Trong báo cáo mới phát hành, bà Vũ Ngọc Linh, Giám đốc Bộ phận Phân tích và nghiên cứu thị trường của VinaCapital, cho biết việc nâng hạng thị trường chứng khoán là sự ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt là trong hai năm qua với việc triển khai toàn diện kế hoạch cải cách, đổi mới.

Các nỗ lực này bao gồm đầu tư vào hạ tầng công nghệ, giới thiệu các sản phẩm tài chính mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong ba năm qua, thị trường đã chứng kiến dòng vốn nước ngoài rút ròng 8,5 tỉ USD. Tuy nhiên, VinaCapital tin rằng việc nâng hạng lần này sẽ là một bước ngoặt, mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại từ các quỹ đầu tư tập trung vào nhóm thị trường mới nổi.

Theo ước tính, nếu được FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút thêm dòng vốn từ 5-6 tỉ USD. Khi đó, Việt Nam sẽ được đưa vào chỉ số FTSE EM All Cap (quy mô theo dõi khoảng 100 tỉ USD).

"Chúng tôi ước tính Việt Nam có thể chiếm khoảng 0,3% trong chỉ số này, tương đương khoảng 300 triệu USD dòng vốn thụ động, với khoảng 30 cổ phiếu được đưa vào chỉ số. Tổng thể, khi tính cả các quỹ chỉ số thị trường mới nổi khác, Việt Nam dự kiến sẽ nhận được khoảng 5-6 tỉ USD dòng vốn nước ngoài, bao gồm 1 tỉ USD dòng vốn thụ động và 4-5 tỉ USD vốn chủ động.

Mặc dù con số này không quá lớn, đây là sự chuyển biến quan trọng và tích cực đối với Việt Nam, đặc biệt sau ba năm liên tiếp chứng kiến dòng vốn ngoại bán ròng. Sự trở lại của dòng vốn ngoại dự kiến sẽ cải thiện thanh khoản, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn" - bà Linh nhận định.

Cũng theo bà Linh: "Về lâu dài, chúng tôi tin rằng tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán".