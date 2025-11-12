TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu 12/11/2025 10:12

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu, bước đột phá trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp.

Sáng 12-11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm điều hành kỳ họp đến 168 HĐND các xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị trực tuyến có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM và các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM…

Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm điều hành kỳ họp đến 168 HĐND các xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại đây, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết việc triển khai phần mềm là một bước đi cụ thể, thiết thực trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, thể hiện tinh thần tiên phong của TP.HCM trong chuyển đổi số toàn diện hệ thống chính quyền, trong đó có HĐND các cấp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ thêm, việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp HĐND không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, mà là bước đột phá trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp, đặc biệt là việc quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định.

Hội nghị trực tuyến đến xã, phường, đặc khu. Ảnh: THANH THÙY

Phần mềm này được kỳ vọng sẽ làm cho hoạt động HĐND hai cấp tại TP vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp - đúng với tinh thần “chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ” mà Nghị quyết 57 đã đề ra.

Hệ thống phần mềm này được thiết kế nhằm liên thông dữ liệu giữa HĐND TP và HĐND cấp xã, giúp tổng hợp thông tin nhanh, chính xác, minh bạch, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, điều hành và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết HĐND.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh dù là giai đoạn “thử nghiệm” nhưng tất cả dữ liệu nhập trong giai đoạn này là dữ liệu thật, phục vụ công việc thật.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp hôm nay không chỉ là chuyển đổi về công nghệ, mà là chuyển đổi về tư duy điều hành và phương thức làm việc, hướng đến HĐND số, nghị trường số, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Ảnh: THANH THÙY

Sau khi hoàn thiện, phần mềm này sẽ trở thành hệ thống thống nhất của toàn TP. HĐND cấp xã cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025, gắn với chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm; kết quả vận hành phần mềm là một tiêu chí cụ thể trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã giai đoạn 2025–2026.

“Chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng phải thử nghiệm với tinh thần dùng thật, dữ liệu thật, hiệu quả thật. Toàn bộ dữ liệu nhập lên hệ thống sẽ liên thông trực tiếp với HĐND TP.HCM - đây là nền tảng quản trị nghị trường số thống nhất. Thành phố sẽ không triển khai lại một hệ thống khác, mà nâng cấp trực tiếp trên nền tảng này, do đó mọi địa phương cần triển khai nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đảm bảo chất lượng dữ liệu ngay từ đầu” - ông Võ Văn Minh nói.

Đồng thời, ông khẳng định, việc triển khai phần mềm điều hành kỳ họp hôm nay không chỉ là chuyển đổi về công nghệ, mà là chuyển đổi về tư duy điều hành và phương thức làm việc, hướng đến HĐND số, nghị trường số, phục vụ Nhân dân tốt hơn.