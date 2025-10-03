Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã phát huy tốt sứ mệnh tại khu vực 03/10/2025 12:27

Ngày 3-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cho biết hội nghị này nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của Đoàn ĐBQH TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV được thành lập trong bối cảnh đặc biệt, được sáp nhập từ Đoàn ĐBQH của ba địa phương (TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng), với tổng số 21 đại biểu, trong đó có hai đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Quốc hội. Các đại biểu trong đoàn đã thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân, với nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, đoàn đã tổ chức 272 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật; tổ chức giám sát 15 chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Đồng thời, đoàn cũng chủ động triển khai tại địa phương một chuyên đề giám sát và 12 chuyên đề khảo sát tập trung vào những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm. Nội dung giám sát, khảo sát tương đối bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, đã góp ý cho các cơ quan chịu sự giám sát nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Đoàn đã tổ chức 340 hội nghị tiếp xúc cử tri, với trên 45.000 lượt cử tri tham gia và gần 2.720 ý kiến, kiến nghị được phản ánh; tiếp nhận và xử lý trên 1.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, đoàn đã vận động hơn 55 tỉ đồng cùng nhiều vật chất hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc…

Sau khi sáp nhập, Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức ba đoàn giám sát về thực trạng tổ chức và hoạt động tại một số xã, phường sau sáp nhập trên địa bàn TP để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị đảm bảo thực hiện hiệu quả…

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV đã phát huy đầy đủ vai trò, sứ mệnh của mình, vừa tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, vừa bám sát thực tiễn, gắn bó với đời sống nhân dân ở địa phương.

“Đặc biệt, dấu ấn nổi bật và khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH TP khóa XV là đã tích cực đề xuất kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện thúc đẩy nhiều chính sách, chương trình, dự án trọng điểm quốc gia tại khu vực, tăng cường an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số” – ông Tuấn Anh nói.