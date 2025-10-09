TP Cần Thơ còn thiếu 3 giám đốc sở và 6 trưởng phòng 09/10/2025 18:34

(PLO)- TP Cần Thơ hiện còn khuyết 3 giám đốc sở; 6 trưởng phòng; đã tăng cường 713 người từ các sở, ban, ngành, đoàn thể về cấp xã làm việc.

Chiều 9-10, Ban Thường vụ Thành ủy Cần thơ đã họp nghe báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã, phường qua triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025 đến nay.

Cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ chiều ngày 9-10. Ảnh: CTV

Tăng cường 713 người từ sở ngành về xã

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy về tình hình thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ, cho thấy các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đã bố trí đủ 100% cấp trưởng, cấp phó các Ban và tương đương và lãnh đạo cấp phòng.

Đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND TP Cần Thơ thì lãnh đạo Sở và tương đương còn khuyết ba giám đốc thuộc các sở Nội vụ, Tài chính, GD&ĐT.

Lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ngành và tương đương còn khuyết sáu trưởng phòng thuộc các sở Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, GD&ĐT, VHTT&DL, Ban Quản lý các Khu chế xuất TP.

Đội ngũ cán bộ, công chức so với biên chế được giao thì số có mặt (đang làm việc) đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Riêng đối với biên chế khối sự nghiệp nhà nước còn thiếu 1.456 người, các biên chế này chưa sử dụng chủ yếu là khối sự nghiệp giáo dục chưa tuyển dụng được giáo viên (nhưng đang có hợp đồng lao động, có người làm việc).

Cấp xã, tính đến ngày 24-7-2025, đã bố trí đủ 100% số lượng người trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định. Đến nay, sau khi thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động đối với cán bộ cấp xã, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cấp xã còn thiếu là 38 người. Các chức danh nhân sự chủ chốt, lãnh đạo chính quyền cấp xã như Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã đã bố trí đủ 100% số lượng ngay từ ngày 1-7-2025…

Cũng theo báo cáo, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức thực hiện việc bố trí, phân công cán bộ, công chức tại UBND cấp xã đồng bộ, kịp thời, đúng quy định. Sau sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện có mặt là 4.379 người (4 tiến sĩ, 668 thạc sĩ, 3.664 đại học, 8 cao đẳng, 34 trung cấp và 1 sơ cấp).

Đến ngày 7-10-2025, TP đã thực hiện tăng cường từ các sở, ban, ngành, đoàn thể về cho cấp xã là 713 trường hợp, trong đó 257 người giữ chức vụ phó trưởng phòng trở lên và 456 công chức chuyên môn thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc…

Đồng thời, để tăng cường nhân lực cho cấp xã, UBND TP đã ban hành kế hoạch về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau sắp xếp…

Nhìn chung trong toàn TP Cần Thơ, so với biên chế được cấp có thẩm quyền giao, khối Đảng, MTTQ cấp xã có nơi thừa nhiều nhất 29 cán bộ (xã Hỏa Lựu), có nơi thiếu 11 cán bộ (xã Phong Nẫm). Khối nhà nước, nơi thừa nhiều nhất 20 công chức (phường Hưng Phú), nơi thiếu nhiều nhất là 22 công chức (phường Tân An). Trung bình thừa từ 1-29 người/đơn vị, thiếu từ 1-11 người/đơn vị đối với khối Đảng, MTTQ và thừa từ 1-20 người/đơn vị, thiếu từ 1-22 người/đơn vị đối với khối nhà nước.

Đầu tư mạnh mẽ để vận hành thông suốt mọi hoạt động

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tăng cường bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn về nông nghiệp về công tác ở những xã cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: CTV

Cùng đó, sẽ chỉ đạo đầu tư mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để vận hành thông suốt, hiệu quả mọi hoạt động, nhất là ở xã, phường; Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã, phường để biết cụ thể nơi thiếu, nơi thừa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh số lượng biên chế đúng quy định và có kế hoạch bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về chuyên môn các lĩnh vực xã, phường cần và thiếu.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách để thu hút người có trình độ, năng lực về công tác ở xã, phường, nhất là ở các địa phương xa trung tâm TP…