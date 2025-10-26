Vụ mất gần 40ha rừng ở sân golf Đạ Ròn vì sao tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm? 26/10/2025 09:48

(PLO)- Công an Lâm Đồng cho biết vụ mất rừng tại sân golf Đạ Ròn từng tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm hiện đang được thụ lý theo quy định.

Liên quan đến vụ mất gần 40 ha rừng tại sân golf Đạ Ròn, Lâm Đồng, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, vừa ký văn bản xác nhận: Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý và giải quyết theo quy định.

Sân golf Đạ Ròn.

Theo đó, ngày 10-6-2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã chuyển tài liệu kiểm tra dự án sân golf Đạ Ròn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương (cũ) để thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương đã tổ chức thực hiện các biện pháp xác minh theo quy định và ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm vì chưa có kết quả cung cấp thông tin, tài liệu của các cơ quan liên quan.

“Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý và giải quyết theo quy định”, văn bản nêu.

Theo hồ sơ, năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Acteam International thuê hơn 649 ha đất tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (nay là xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để đầu tư xây dựng sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng.

Diện tích đất bao gồm hơn 430 ha rừng tự nhiên, 102 ha rừng trồng. Đến năm 2022, qua kiểm kê, kiểm lâm tá hỏa phát hiện diện tích đất có rừng giảm hơn 43 ha so thời điểm trước khi giao đất. Trong đó có 2,77 ha rừng đã được cơ quan chức năng xác minh, đưa vào hồ sơ theo dõi. Còn lại hơn 37 ha diện tích rừng bị mất chưa được xử lý; trong số này có 11,53 ha rừng phòng hộ.

Trong 37 ha diện tích rừng bị mất có tới 11,53 ha rừng phòng hộ.

Thời điểm trên Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Lâm Đồng cho rằng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính. Do vụ mất gần 40 ha rừng diễn ra trong thời gian dài khó xác định được thời điểm, nguyên nhân rừng bị mất và quy trách nhiệm trong khi chủ đầu tư phủ nhận cáo buộc. Đặc biệt, vụ mất gần 40 ha rừng là rất nghiêm trọng, diện tích rừng bị mất cao gấp 30 lần mức xử phạt hành chính nên cần có lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Từ đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan củng cố, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Được biết trong hơn 43 ha rừng bị mất, các cơ quan chức năng đã xác định Công ty TNHH Acteam International đã san ủi 2,77 ha; còn lại 37,52 ha diện tích rừng bị mất được xác định từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017.