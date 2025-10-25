Lâm Đồng ra quy chế bảo vệ 'trái tim xanh' Langbiang 25/10/2025 13:14

(PLO)- Quy chế bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang thể hiện quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ "trái tim xanh" quý giá này.

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế Quản lý và bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

Quyết định này không chỉ là một văn bản hành chính mà còn là cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc bảo vệ viên ngọc quý của Tây Nguyên, nơi chứa đựng sự quý hiếm và độc đáo bậc nhất về đa dạng sinh học.

Langbiang được UNESCO công nhận từ năm 2015.

Langbiang là viên ngọc quý hiếm có

Khu dự trữ sinh quyển này được UNESCO công nhận vào năm 2015 cách nay đúng 10 năm, không chỉ là một danh hiệu mà là một bảo tàng tự nhiên sống với giá trị đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á.

Langbiang có tổng diện tích 275.600 ha, với vũng lõi là Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Khu vực này nổi tiếng với đa dạng sinh học hiếm có. Đây là nơi lưu giữ những hệ sinh thái rừng nguyên sinh, đặc trưng của vùng cao nguyên nhiệt đới, với nhiều loài thực vật, động vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Khu vực này là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nơi những giá trị văn hóa truyền thống, tri thức bản địa về bảo tồn và sử dụng tài nguyên được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong khi các khu sinh quyển khác nổi bật với quy mô lớn hoặc hiện tượng địa chất, Langbiang lại quý giá ở sự hài hòa nhân văn – sinh thái, khí hậu ôn hòa trên cao nguyên nhiệt đới, nơi chức năng bảo tồn (vùng lõi 44.170 ha) đi đôi với phát triển bền vững (vùng chuyển tiếp 169.200 ha).

Công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ khu sinh quyển

Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt là một công cụ pháp lý quan trọng, cụ thể hóa các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển khu sinh quyển.

Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc quản lý phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp và Luật Đa dạng sinh học. Đặc biệt, việc quản lý phải dựa trên quan điểm là quản lý một hệ sinh thái nhân văn có cấu trúc hài hòa, bền vững, gắn liền với việc thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy chế xác định rõ 3 phân vùng, đảm bảo mức độ bảo vệ nghiêm ngặt gồm: Vùng lõi (44.170 ha), được kiểm soát nghiêm ngặt như vùng bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, tập trung vào chức năng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học.

Việc ban hành Quy chế này thể hiện quyết tâm của Lâm Đồng trong việc đảm bảo di sản thiên nhiên quý giá này sẽ được gìn giữ nguyên vẹn cho thế hệ tương lai.

Vùng đệm (62.230 ha): Kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như vùng hạn chế phát thải, đóng vai trò đệm ngăn chặn tác động tiêu cực.

Vùng chuyển tiếp (169.200 ha): Nơi diễn ra các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải đảm bảo phù hợp, hài hòa với mục tiêu bảo tồn di sản thiên nhiên.

Quy chế giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang (với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là cơ quan thường trực) và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Bảo tồn và Phục hồi di sản thiên nhiên; kiểm soát các hoạt động phát sinh chất thải; hỗ trợ sinh kế bền vững và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương và hợp tác quốc tế để tăng cường nghiên cứu khoa học và huy động nguồn lực.

Việc ban hành quy chế này thể hiện quyết tâm của Lâm Đồng trong việc bảo vệ "trái tim xanh" Langbiang, đảm bảo di sản thiên nhiên quý giá này sẽ được gìn giữ nguyên vẹn cho thế hệ tương lai, đồng thời phát huy được giá trị đặc sắc về kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.