Chủ tịch Cần Thơ lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Quốc lộ 91 10/11/2025 14:21

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đi khảo sát tình hình thực hiện dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 đã thăm hỏi, động viên một số hộ gia đình sớm bàn giao mặt bằng để thi công.

Ngày 10-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã cùng đại diện các sở, ngành liên quan đi khảo sát tình hình thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7.

Ông Trương Cảnh Tuyên (áo xanh) cùng đoàn đi khảo sát việc thực hiện dự án nâng cấp 7km còn lại của Quốc lộ 91 ngày 10-11. Ảnh: NHẪN NAM

Khảo sát thực tế, lắng nghe nguyện vọng người dân

Đoàn đã khảo sát thực tế tại đoạn Km7 của Quốc lộ 91 và đoạn cầu Bình Thủy. Tại đây, ngoài việc nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ bàn giao mặt bằng, phương án thi công cầu Bình Thủy, Chủ tịch Cần Thơ đã trực tiếp gặp một số hộ dân vận động họ bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

Ông Trần Văn Nghệ, nhà ở gần Km0 cho biết: "Từ tháng 9 tôi đã dọn nhà sạch sẽ nhưng chưa thấy dự án làm, đúng lúc có người muốn thuê mặt bằng nên tôi đã cho thuê. Sau khi nghe Chủ tịch TP vận động, đến tháng 12 này dù dự án đã khởi động hay chưa thì tôi cũng sẽ giao mặt bằng cho đơn vị thi công."

Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên cũng đến thăm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của một số hộ dân phía đầu đường Bùi Hữu Nghĩa, gần cầu Bình Thủy, bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại đây, ông ghi nhận các phản ánh của người dân và động viên người dân ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Video: Chủ tịch Cần Thơ lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91

Tại đây, Chủ tịch TP Cần Thơ đã lội nước vào một hẻm nhỏ trên đường Bùi Hữu Nghĩa để thăm hỏi, động viên người dân. Bà Dương Thị Minh Trang, một người dân trong hẻm cho biết: "Năm nay triều cường dâng cao hơn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng nếu được bồi thường đầy đủ và có tái định cư."

Theo ông Tuyên, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 là một dự án hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với TP Cần Thơ. Dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo dân sinh cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Tuyên lắng nghe người dân phản ảnh tâm tư nguyện vọng. Ảnh: NHẪN NAM

Còn nhiều vấn đề TP cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xử lý

Ông Tuyên cho biết, qua khảo sát nhận thấy còn nhiều vấn đề mà TP phải tiếp tục quan tâm để chỉ đạo các ngành các cấp.

Trước mắt, Trung tâm phát triển quỹ đất và địa phương phải tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương của TP. Thứ hai, TP sẽ vận dụng tối đa những cơ chế chính sách mà nhà nước cho phép để đảm bảo an sinh, an cư, lạc nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

“Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo, yêu cầu tất cả các đơn vị có liên quan tập trung tháo dỡ hạ tầng. Các nhà thầu phải tập trung trang thiết bị, nhân lực để làm sao phải khởi động và triển khai sớm dự án này, đây là yêu cầu bức thiết của người dân” – ông Tuyên nói.

Theo Chủ tịch TP, cầu Bình Thủy chưa khởi công do đang vướng mặt bằng, chưa giải quyết rốt ráo. Sau chuyến khảo sát này, TP sẽ chỉ đạo các ngành giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân bị ảnh hưởng, trên cơ sở người dân đồng thuận thì sẽ triển khai thực hiện.