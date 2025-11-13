Cần Thơ kiến nghị gỡ khó việc quyết toán 247 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19 13/11/2025 16:00

(PLO)- UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo về kinh phí chưa thanh, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2022, ngành y tế TP Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chống dịch COVID-19, trong đó Sở Y tế với vai trò tham mưu chính cho Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, đã huy động toàn bộ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang là một trong bảy đơn vị của tỉnh Hậu Giang cũ chưa thanh quyết toán tiền liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CHÂU ANH

Đến nay, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 247 tỉ đồng (gồm cả ba địa phương Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ cũ).

Theo UBND TP, nguyên nhân chưa thanh, quyết toán kinh phí liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn là do một số trang thiết bị được cho, tặng đều sử dụng hóa chất theo máy, đa số là các loại hóa chất mới.

Vì vậy, việc tìm nhà thầu đáp ứng năng lực, yêu cầu trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp gặp rất nhiều khó khăn.

Cạnh đó, các công ty đã cho vay, mượn hàng hóa liên tục gọi điện thoại và gửi văn bản yêu cầu sớm có phương hướng giải quyết đối với các mặt hàng đã vay, mượn, nếu không thanh toán sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm sắp tới.

Thêm vào đó, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phát sinh nhiều tình huống khẩn cấp, dẫn đến phải thực hiện vay, mượn, chia nhỏ gói thầu để giải quyết kịp thời.

Để có cơ sở thanh toán, quyết toán liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch.

Như PLO đã thông tin, trước đó, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo UBND TP về việc sau sáp nhập, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền khoảng 247 tỉ đồng.

Trong đó, Cần Thơ cũ có 6 đơn vị với số tiền khoảng 71 tỉ; Hậu Giang cũ có 7 đơn vị với số tiền khoảng 17 tỉ; Sóc Trăng cũ có 9 đơn vị với số tiền khoảng 158 tỉ.

Ngoài ra, giai đoạn 2021-2022 do yêu cầu cấp bách về cung cấp ôxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nên các BV dã chiến, trung tâm y tế quận, huyện, bệnh viện điều trị COVID-19 ở Cần Thơ cũ có vay mượn 10 hệ thống ôxy và phụ kiện lắp đặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hiện ngành y tế vẫn còn nợ công ty cung cấp.