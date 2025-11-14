Cần Thơ trình mức hỗ trợ 100% học phí với tổng số tiền khoảng 457 tỉ đồng 14/11/2025 10:10

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 14-11, UBND TP đã có tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trình bày tờ trình tại kỳ họp. NHẪN NAM

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện theo vùng như sau: bậc mầm non và tiểu học ở phường là 100.000 đồng/tháng/học sinh, ở xã là 90.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THCS ở phường là 120.000 đồng/tháng/học sinh, ở xã là 100.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THPT ở phường là 140.000 đồng/tháng/học sinh, ở xã là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 75% mức học phí quy định nêu trên.

Mức học phí nêu trên là cơ sở để thực hiện hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và mức ngân sách nhà nước cấp bù cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng 100% mức học phí quy định nêu trên. (Mức hỗ trợ được đề xuất nhằm đảm bảo sự công bằng giữa học sinh cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hưởng các chính sách giáo dục công bằng như nhau).

Tờ trình cho biết, dự kiến tổng kinh phí thực hiện cấp bù, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục, học sinh, người học thực hiện nghị quyết khoảng 457 tỉ (trong đó, kinh phí hỗ trợ học sinh các trường dân lập, tư thục là 19 tỉ đồng).