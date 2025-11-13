Thách thức đánh nhau, người thách thức thiệt mạng, 6 bị cáo lãnh án tù 13/11/2025 19:38

(PLO)- Mâu thuẫn nhỏ ở quán nhậu, đã giảng hòa nhưng ra khỏi quán Đ lại thách thức nhóm Trường đánh nhau dẫn đến Đ thiệt mạng, bạn Đ và nhóm Trường bị tù.

Chiều 13-11, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thách thức đánh nhau dẫn đến gây án mạng.

Vụ án là bài học về sự cần thiết của việc kiềm chế trước những mâu thuẫn trong cuộc sống để tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Các bị cáo tại tòa chiều ngày 13-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Trương Trọng Nhật Trường 20 năm tù, Lê Hoàng Khang 20 năm tù, Võ Tuấn Kiệt 17 năm tù, Phan Văn Khanh 17, Trương Văn Thành (khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi) 11 năm tù, cùng về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Trần Quốc Hùng bị phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, tòa công nhận các bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng (đã bồi thường 180 triệu, còn lại 20 triệu).

HĐXX nhận định, xuất phát từ việc bị hại Đ thách thức đánh nhau, nhóm bị cáo Trường đã chuẩn bị hung khí tấn công Đ làm người này tử vong. Các bị cáo Thành, Kiệt, Khanh, tích cực tham gia rượt đuổi bị hại, giúp sức, chuẩn bị, mang hung khí, tạo điều kiện để Trường và Khang thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình đuổi nhau, cả 6 bị cáo có hành vi chạy máy, mang theo dao với tính sát thương cao, rượt đuổi, la hét trên nhiều tuyến đường nội ô, gây hoang mang cho người dân.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 15-1, nhóm của NQĐ gồm ba người đi nhậu, ngồi gần nhóm Trương Trọng Nhật Trường (gồm 5 người).

Do biết một người trong nhóm Đ thiếu nợ tiền của bạn nên Trường gọi điện thoại cho bạn đến để đòi nợ. Khoảng 15 phút sau, bạn Trường đến quán và kêu người trong nhóm của Đ ra trước cửa quán để nói chuyện đòi nợ.

Trong lúc hai người nói chuyện, thấy cách nói của người nhóm Đ ngang ngược nên Trường, Khang đi đến dùng tay đánh vào mặt người đó thì được can ngăn. Sau đó hai nhóm qua lại uống bia với nhau để giảng hòa rồi lần lượt ra về.

Sau khi lấy xe về, ra trước cửa quán, Đ chạy xe nẹt pô lớn tiếng, thách thức đánh nhau với nhóm của Trường.

Lúc đầu, khi gặp nhau ở gần sân vận động Cần Thơ thì Trường và Đ đứng nói chuyện thách thức nhau nhưng không ai đánh ai.

Cùng lúc Hùng chạy xe tới, Đ kêu người còn lại trong nhóm lấy xe của Hùng chạy về còn Đ chở Hùng đến một hẻm ở đường Nguyễn Văn Cừ.

Trên đường đi, Đ và Hùng bàn bạc và thống nhất với nhau để Hùng chạy xe tốc độ cao, Đ ngồi sau cầm hung khí là cây xăm gạo la hét khi gặp nhóm của Trường nhằm mục đích khiêu khích dụ nhóm Trường vào hẻm để đánh nhau.

Khi tới đầu hẻm, cả nhóm Trường cùng la hét chạy vào trong hẻm khoảng 200 m thì gặp Đ cầm cây xăm gạo đứng một mình giữa đường nên cả nhóm dừng xe để cho Trường, Khang xuống xe đánh nhau với Đ…

Trường và Khang dùng dao tấn công Đ ngã gục. Sau đó Đ bỏ chạy một đoạn và tử vong, được người dân phát hiện… Hôm sau, nhóm Trường ra đầu thú. Tất cả hành vi của các bị cáo đều được camera an ninh ghi lại.

Theo kết luận giám định, Đ tử vong tử do mất máu cấp sau đứt thủng đa nội tạng, do vật sắc nhọn gây ra.