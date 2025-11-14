Cần Thơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BV Ung bướu hơn 2.000 tỉ đồng 14/11/2025 12:14

(PLO)- Dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ đồng lên gần 2.072 tỉ đồng.

Ngày 14-11, Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu TP quy mô 500 giường.

100% đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BV Ung bướu. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm hai phần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỉ giá).

Cụ thể, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương là gần 466 tỉ đồng.

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ đồng, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

Ngoài nghị quyết nêu trên, kỳ họp cũng đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý như nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục với tổng kinh phí 457 tỉ đồng.

Nghị quyết thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, gồm 8 dự án, với tổng diện tích khoảng 324.408 m2…

Chủ tịch HĐND TP Đồng Văn Thanh phát biểu bế mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị, trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, UBND TP khẩn trương triển khai kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp tuyên truyền tốt các nghị quyết của kỳ họp.

Trong đó, quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tuyên truyền chính sách quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026, làm sao để phụ huynh, các cơ sở giáo dục hiểu rõ chính sách của TP ban hành và thực hiện được ngay, tránh hiểu nhầm, hiểu chưa đúng dẫn tới thực hiện sai lệch hoặc phải hỏi cơ quan thẩm quyền trước khi thực hiện.

Đồng thời, ông cũng đề nghị UBND TP tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án BV Ung bướu và dự án Km0-Km7 quốc lộ 91 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.