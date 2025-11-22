Bà Hồ Thị Cẩm Đào tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ 22/11/2025 15:49

(PLO)- Bà Hồ Thị Cẩm Đào, sinh năm 1972, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ từ ngày 1-7 cho đến nay.

Ngày 22-11, tại phường Phú Lợi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiến hành phiên làm việc thứ hai đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 21-11, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương và cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I gồm 116/120 vị; Ban Thường trực gồm 8 vị (khuyết hai vị sẽ bổ sung sau).

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CHÂU ANH

Ban Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trần Văn Chính, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.

Các Phó Chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Huệ Chi, ông Nguyễn Văn Sử, bà Lê Thị Sương Mai, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, bà Lư Thị Ngọc Anh và ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ.

Trước tháng 7-2025, bà Đào giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng. Từ ngày 1-7 đến nay, bà Đào giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Xây dựng gần 11.500 căn nhà cho người có khó khăn về nhà ở

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp của TP Cần Thơ đã tăng cường công tác tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc, góp phần cho sự ổn định và phát triển của TP.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Đại hội bức chân dung Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tặng Đại hội bức trướng chúc mừng. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo; động viên đồng bào có đạo và không có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật, có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào lớn. Đặc biệt là hoàn thành phong trào “Xóa nhà tạm - nhà dột nát” với gần 11.500 căn, vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 132 tỉ đồng để chăm lo an sinh xã hội cho các hộ khó khăn. Hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và số 10 với tổng số tiền trên 85 tỉ đồng…

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp, là minh chứng sinh động cho vai trò của Mặt trận trong kết nối giữa Đảng - Chính quyền - Nhân dân.

Cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp ở TP Cần Thơ đạt được thời gian qua.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thời gian tới, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị MTTQ các cấp ở TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với phương châm: “Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật".

Cạnh đó, chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và học tập, quán triệt, cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất về "ba quan điểm chỉ đạo, sáu trọng tâm" vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của mỗi tổ chức.

“Phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, chủ trương của Đảng và Bác Hồ "dân là gốc", "Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh", lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu hướng đến của mọi chính sách, là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Cán bộ công tác Mặt trận không phút giây nào được lãng quên điều thiêng liêng đó” - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lương Quốc Đoàn lưu ý.