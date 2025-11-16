Cần Thơ thống nhất vị trí 3,2 ha đất giao cho Bộ Công an xây nhà ở 16/11/2025 10:15

(PLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự TP cũng đang đề nghị khoảng 2,2 ha để xây dựng nhà ở cho lực lượng quân sự.

Vừa qua, tại phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã có báo cáo về vấn đề này.

Ông Trương Cảnh Tuyên báo cáo tại phiên họp trực tuyến. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông cho biết tính đến tháng 11-2025, trên địa bàn TP đã và đang triển khai 200 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản.

Giao dịch bất động sản quý III-2025 có tăng nhẹ, với trên 6.000 giao dịch về đất nền, nhà ở riêng lẻ, doanh thu gần 6.000 tỉ đồng.

Về nhà ở xã hội, tính đến ngày 10-11, TP đã triển khai 11 dự án, trong đó đã hoàn thành 3 dự án, 8 dự án đang triển khai. Năm 2025, TP đã hoàn thành 1.073/1.397 căn, còn 324 căn chưa hoàn thành theo kế hoạch, dự kiến trong quý I-2026 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu năm 2026, Chính phủ giao cho TP gần 3.000 căn. Hiện nay, TP đã rà soát 10 vị trí đất công tương đương 26 ha, gần 11.000 căn, đang làm thủ tục mời gọi các doanh nghiệp theo danh sách 20 doanh nghiệp Bộ Xây dựng giới thiệu để thỏa thuận giao đất.

Bên cạnh đó, TP có 5 doanh nghiệp đang có đất gần 10 ha. TP đang hướng dẫn các doanh nghiệp này các bước triển khai xây dựng nhà ở xã hội, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026; phấn đấu chỉ tiêu đến năm 2030 là 16.900 căn đảm bảo hoàn thành.

Về nhà ở cho lực lượng vũ trang, ông Tuyên cho biết TP đã làm việc với lãnh đạo Bộ Công an thống nhất vị trí đất công 3,2 ha giao cho bộ triển khai nhà ở cho lực lượng công an. Cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP cũng đang đề nghị khoảng 2,2 ha để tiến hành xây dựng nhà ở cho lực lượng quân sự.

“Đến thời điểm này TP cơ bản chuẩn bị các bước làm thủ tục giao đất cho các doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang xây dựng nhà ở xã hội” – Chủ tịch TP Cần Thơ thông tin.

Ngoài ra trong quý III, sau sáp nhập, TP đã xét duyệt cho 500 trường hợp mua nhà ở xã hội, đến nay các doanh nghiệp đã hoàn thành giao nhà.