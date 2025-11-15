Cần Thơ: Cần khoảng 40 tỉ đầu tư thiết bị vận hành 2 máy xạ trị cho BV Ung bướu 15/11/2025 16:19

(PLO)- Để vận hành 2 máy xạ trị cho BV Ung bướu ở Cần Thơ, Sở Y tế cho rằng dự kiến đầu tư thiết bị gần 40 tỉ đồng.

Mới đây, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo các hạng mục, nội dung liên quan đến đầu tư, mua sắm trang thiết bị để nâng cấp, cải tạo TTYT huyện Phong Điền (cũ) phục vụ hoạt động của cơ sở 2 thuộc bệnh viện (BV) Ung bướu TP sau khi di dời.

TTYT huyện Phong Điền (cũ) sẽ được cải tạo làm cơ sở 2 của BV Ung bướu trong thời gian tới. Ảnh: TTYTPĐ

BV Ung bướu TP Cần Thơ đề xuất phương án sau khi tiếp nhận TTYT Phong Điền (cũ) như sau: giai đoạn 1 với quy mô 120 giường bệnh bao gồm các khoa Khám bệnh 2, khoa Nội Tổng hợp - Ung bướu (Nội 3), khoa Ngoại Tổng hợp 2, khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Cùng đó triển khai các dịch vụ khám bệnh ngoại trú, điều trị hóa trị, chăm sóc giảm nhẹ, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cơ bản, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người dân trong khu vực…

Sau khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động ổn định, BV triển khai giai đoạn 2, mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh, bổ sung các khoa và kỹ thuật chuyên sâu, trên cơ sở cải tạo TTYT dự phòng Phong Điền hiện hữu.

Giai đoạn này sẽ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị ung bướu, bao gồm phẫu thuật ung thư, xạ trị, can thiệp giảm nhẹ và phục hồi chức năng.

Đồng thời tăng cường nhân lực chuyên môn, trang thiết bị hiện đại, từng bước hình thành trung tâm vệ tinh hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở chính. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng BV, hướng tới đạt chuẩn BV vệ tinh hiện đại, đảm bảo an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Sở Y tế Cần Thơ đánh giá đề xuất nêu trên của BV Ung bướu là cần thiết và đề nghị Sở Tài chính tham mưu trình UBND TP bổ sung danh mục dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030.

Ngoài ra, Sở cũng đã có văn bản trình UBND TP và Sở Tài chính đề xuất đầu tư cấp bách hai máy gia tốc tuyến tính (LINACS) cho BV Ung bướu phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh ung thư.

Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã có công văn đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận hỗ trợ 260 tỉ đồng từ ngân sách trung ương để mua sắm cấp bách hai máy gia tốc tuyến tính nêu trên.

Sau khi có chủ trương bố trí vốn từ Trung ương, Sở kiến nghị UBND TP ban hành lệnh đầu tư khẩn cấp cho dự án đầu tư hai máy gia tốc tuyến tính cho BV Ung bướu. Sở sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề xuất đầu tư, trình phê duyệt dự án và đấu thầu mua sắm máy xạ trị theo quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, BV Ung bướu đã chủ động xây dựng phương án vận hành hai máy gia tốc tuyến tính (LINACS). Cụ thể, BV này đề xuất TP bố trí nguồn vốn đầu tư bổ sung một hệ thống CT mô phỏng để hỗ trợ công tác lập kế hoạch xạ trị và hai bunker phục vụ lắp đặt hai máy xạ trị gia tốc tuyến tính, nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong điều trị ung thư bằng xạ trị.

Trong đó, chi phí xây dựng hai bunker dự kiến 22 tỉ đồng, chi phí đầu tư mua sắm một máy CT mô phỏng dự kiến 17,5 tỉ đồng.