Thị trường bất động sản Vĩnh Long trước cơ hội bứt phá 16/09/2025 18:09

(PLO)- TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường bất động sản Vĩnh Long đang trong giai đoạn hình thành và phát triển ổn định, giàu tiềm năng nhưng cần quy hoạch, hạ tầng và chính sách minh bạch để bứt phá.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có diện tích hơn 6.200 km², dân số trên 4,2 triệu người, trở thành tỉnh lớn nhất miền Tây về diện tích và đứng thứ 9 cả nước về dân số. Với vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, “ba mặt sông, một mặt biển”, Vĩnh Long bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản.

Có tham luận đánh giá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản Vĩnh Long hiện đang trong giai đoạn hình thành và phát triển ổn định. Nguồn cung sơ cấp còn khiêm tốn, giai đoạn 2024–2025 toàn tỉnh chỉ khoảng 2.000 sản phẩm đủ điều kiện kinh doanh. Một số dự án đã hiện diện như T&T Tam Đa (Vĩnh Long), TNR Amaluna (Trà Vinh), Phương Nam River Park (Bến Tre), nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 15–20%.

Trong khi đó, giao dịch thứ cấp lại chiếm ưu thế do nguồn cung hạn chế, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Đáng chú ý, sau sáp nhập, TP Vĩnh Long (cũ) nay là trung tâm hành chính mới ghi nhận giá đất tăng từ 10–15%, cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt.

Khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long

Một số khu công nghiệp lớn như Long Đức, Hoà Phú là một trong những đầu tàu của tỉnh

Bức tranh nổi bật nhất của bất động sản Vĩnh Long chính là công nghiệp. Hiện tỉnh có 5 khu công nghiệp với diện tích 727 ha và 9 cụm công nghiệp 334 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 70–95%. Quy hoạch đến năm 2030 dự kiến mở rộng lên 13 khu công nghiệp (2.507 ha) và 30 cụm công nghiệp (774 ha). Các khu như Long Đức, Hòa Phú đã trở thành “đầu tàu” thu hút đầu tư, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về nhà ở, thương mại và dịch vụ. Đây được đánh giá là phân khúc có triển vọng lớn, đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong ngắn và trung hạn.

Vĩnh Long cũng sở hữu lợi thế lớn về nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, năng lượng tái tạo và logistics. Cùng với các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ, hệ thống quốc lộ và cầu lớn, tỉnh được xem là “cửa ngõ chiến lược” của miền Tây. Tuy nhiên, TS. Đính chỉ ra những vướng mắc cần tháo gỡ, đó là chưa có quy hoạch chung sau sáp nhập, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, thủ tục hành chính còn phức tạp, thiếu các dự án đô thị hiện đại. Toàn tỉnh hiện có khoảng 7 dự án bất động sản vướng mắc với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, làm chậm quá trình thu hút đầu tư.

Để bứt phá, theo TS. Đính, Vĩnh Long cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung, định hình không gian phát triển mới, xác định rõ quỹ đất cho các đô thị, khu công nghiệp, nhà ở xã hội và thương mại. Đồng thời, tỉnh phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, rút ngắn khoảng cách với TP.HCM và các trung tâm vùng, nghiên cứu phát triển cảng biển, logistics và hạ tầng du lịch. Cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình đầu tư cũng là điều kiện then chốt để tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp.

Song song đó, cần tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường bất động sản, công khai cơ sở dữ liệu để ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, thổi giá.

TS. Đính nhấn mạnh, Vĩnh Long đang đứng trước thời cơ lớn để vươn lên thành một điểm sáng mới của bất động sản Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu tận dụng tốt cơ hội và triển khai quyết liệt các giải pháp, Vĩnh Long không chỉ phát triển thị trường bất động sản bền vững mà còn trở thành trung tâm logistics, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến của khu vực trong thập kỷ tới.