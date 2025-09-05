Thị trường bất động sản 'thở phào' trước thông tin bỏ đề xuất thu thuế 20% lợi nhuận 05/09/2025 14:29

(PLO)- Đề xuất thu thuế 20% lợi nhuận và đánh thuế theo thời gian sở hữu bất động sản đã chính thức được rút lại, giữ nguyên quy định hiện hành.

Thị trường bất động sản cả nước có thể thở phào sau khi Bộ Tài chính chính thức xác nhận loại bỏ hoàn toàn các phương án đánh thuế phức tạp trong dự thảo Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất.

Cụ thể, không chỉ đề xuất áp thuế suất 20% trên lợi nhuận (chênh lệch giá mua - bán) bị bãi bỏ mà cả phương án đánh thuế lũy tiến theo thời gian sở hữu bất động sản cũng không còn được đưa ra xem xét.

Thay vào đó, Bộ Tài chính đã quyết định giữ lại quy định đang được áp dụng: Thu thuế thu nhập cá nhân với mức cố định 2% tính trên tổng giá trị chuyển nhượng (giá bán) cho mỗi giao dịch. Đây là phương án được cho là đơn giản, dễ quản lý và phù hợp với thực tiễn hạ tầng dữ liệu của Việt Nam hiện nay, vốn chưa thể đáp ứng việc xác minh giá gốc và chi phí liên quan một cách chính xác.

Quy định được giữ lại trong dự thảo cũng làm rõ thêm thời điểm xác định thu nhập tính thuế có thể là khi hợp đồng có hiệu lực hoặc tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy sự lắng nghe của cơ quan soạn thảo trước các ý kiến đóng góp, nhằm đảm bảo tính khả thi của chính sách và sự ổn định cho thị trường bất động sản trong giai đoạn cần phục hồi. Dù vậy, việc nghiên cứu một lộ trình tính thuế công bằng hơn dựa trên thu nhập vẫn là mục tiêu dài hạn, chờ đợi sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý và cơ sở dữ liệu quốc gia.