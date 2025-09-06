Nhiều nhà đầu tư bất động sản đang 'Nam tiến' 06/09/2025 17:23

(PLO)- Theo các chuyên gia, việc đầu tư các khu đô thị biển kề sân bay như Cam Ranh mang tính hiệu quả cao, vì giá còn 'mềm' và khả năng tăng trưởng giá còn cao.

Phát biểu tại hội thảo phát triển đô thị liền kề sân bay do Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản tổ chức sáng 6-9, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá Việt Nam hội tụ đủ điều kiện thiên nhiên, hạ tầng và chính sách để phát triển mô hình đô thị biển liền kề sân bay.

Ông Dũng khẳng định đây là không gian phát triển mới, vừa gắn với chiến lược kinh tế biển, vừa kết nối trực tiếp với chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề cốt lõi hiện nay theo ông không phải là “có nên làm hay không”, mà là làm thế nào cho đúng tầm, đúng cách quy hoạch tích hợp, cơ chế linh hoạt và phát triển bền vững.

Cụ thể, Cam Ranh có sân bay quốc tế hiện đại, công suất gần 10 triệu khách trước đại dịch, với tỉ trọng khách quốc tế luôn chiếm ưu thế. Cùng lúc, vịnh Cam Ranh được đánh giá là một trong những vịnh tự nhiên tốt nhất thế giới, còn hành lang Bãi Dài – Cam Lâm – Nha Trang đang định hình như một dải nghỉ ngơi – dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Chính sự hội tụ này tạo cho Cam Ranh cơ hội trở thành một “đô thị cửa ngõ quốc tế” của Nam Trung Bộ.

Các chuyên gia kinh tế phân tích về sức hút và khả năng đầu tư các đô thị biển kề sân bay.

﻿Ảnh: V.LONG

“Cam Ranh – Khánh Hòa không chỉ có lợi thế tự nhiên và hạ tầng, mà còn đang đứng trước một cơ hội lịch sử để định vị mình như một đô thị biển - sân bay hạng quốc tế của Việt Nam. Nếu lựa chọn đúng cấu trúc không gian và lộ trình đầu tư, Cam Ranh có thể định vị mình như đô thị biển liền kề sân bay hạng quốc tế của Nam Trung Bộ”- TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhìn nhận.

Đồng quan điểm, PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng Khánh Hoà là một tọa độ hội tụ nhiều cơ hội phát triển. Gần đây, Cam Ranh lại nổi lên như một xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế - du lịch - bất động sản của khu vực.

Theo ông Thiên, có hai yếu tố làm cho Cam Ranh có sức hấp dẫn là việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa đã mở ra một diện mạo phát triển hoàn toàn mới, trong đó Cam Ranh nổi lên như một điểm trung tâm đặc biệt của toàn vùng du lịch.

Thứ hai, Cam Ranh không chỉ đón nhận dòng vốn đầu tư mà còn hội tụ dòng chảy phát triển từ nhiều hướng, bao gồm cả “mạch nguồn” kéo dài từ Đà Lạt xuống. Đây là vùng đất hiếm hoi nơi biển xanh và núi non giao hòa, tạo nên một tổ hợp cảnh quan hoàn hảo mà khó có địa phương nào sánh được.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường đang chứng kiến xu hướng “Nam tiến” của nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư có chất lượng và pháp lý đầy đủ hơn. Thực tế cho thấy không ít dự án ở khu vực phía Nam mở bán chỉ trong vòng 2 - 3 ngày đã hấp thụ 80 - 90%.

“Hiện nhà đầu tư không còn xuống tiền theo phong trào nữa bởi điều này sẽ gây ra nhiều rủi ro. Thay vào đó, họ nhận thấy tính hiệu quả trong việc khai thác dòng tiền là yếu tố tiên quyết cần quan tâm khi đầu tư.

Theo đó, việc khai thác dòng tiền phải đảm bảo lâu dài, bền vững. Trong xu hướng này, Cam Ranh là một trong những toạ độ có khả năng đầu tư tốt, tính hiệu quả cao vì giá còn “mềm” và khả năng tăng trưởng giá còn cao”- ông Nguyễn Văn Đính nhìn nhận.