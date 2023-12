Vắng bóng người ở khu đô thị ngàn tỉ cạnh sân bay Long Thành

Những năm trước, khi siêu dự án sân bay Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) bắt đầu thực hiện giải tỏa, bồi thường thì các nhà đầu tư bất động sản cũng ồ ạt tìm về "thành phố sân bay" để thực hiện các dự án hàng ngàn tỉ đồng để đón đầu.

Các dự án lớn quanh khu vực cạnh sân bay phải kể đến như: Khu đô thị Gem Sky World rộng 92,2 ha do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An chủ đầu tư; dự án Century City do Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đầu tư với quy mô gần 50ha; dự án khu đô thị STC Long Thành do Công ty Cổ phần Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư với quy mô 23,4 ha; Khu dân cư Lộc An rộng 41 ha do Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) chủ đầu tư.

Các dự án này hầu như đã hoàn thiện về hạ tầng, xây dựng và các công trình xã hội và đủ điều kiện chuyển nhượng căn hộ, nhà phố, biệt thự và là đô thị vệ tinh cạnh sân bay Long Thành. Tuy nhiên, nhiều năm nay khu vực vẫn đìu hiu vắng bóng người đến ở.

Khu đô thị Gem Sky World cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 4 km.

Sau khi trúng đấu giá hơn 3.000 tỉ đồng năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An xây dựng khu đô thị với tổng số vốn đầu tư hơn 5.700 tỉ đồng, chia làm tám phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn.

Một góc khu đô thị Gem Sky World đìu hiu.

Một số công trình hạ tầng xã hội của khu đô thị dang dở, cỏ mọc um tùm. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ hoàn thành cuối năm 2024 để bàn giao cho khách hàng.

Khu đô thị Century City đã xây dựng xong nhưng vắng bóng người đến ở.

Khu dân cư Lộc An rộng xây dựng bên cạnh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhiều năm nay khu nhà vẫn đìu hiu.

Khu vực siêu thị - chợ bỏ hoang tại Khu dân cư Lộc An.

Nằm cạnh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sầm uất, khu đô thị STC Long Thành rộng 23,4 ha cũng rất vắng vẻ. Đây là khu đất vàng được công ty này trúng đấu giá 1.626 tỉ đồng.

Mặt tiền đường ĐT 769 là dự án khu đô thị STC Long Thành, dự án này có quy mô 23,4ha bao gồm các sản phẩm đất nền, nhà phố, shophouse.

VŨ HỘI