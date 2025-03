Đề xuất thí điểm 5 cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội 06/03/2025 17:39

(PLO)- Trước thực trạng phát triển nhà ở xã hội quá thấp so với mục tiêu đề ra, HoREA kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm với 5 cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội” diễn ra chiều 6-3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết trong giai đoạn 2021 - 2024, cả nước chỉ hoàn thành 66.755 căn nhà ở xã hội, đạt 6,6% chỉ tiêu 1 triệu căn hộ đã đề ra.

Trước tình hình này, HoREA đề nghị Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội” nhằm thể chế hóa Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư. Trong đó, hiệp hội đề xuất cho phép thực hiện thí điểm 5 cơ chế đặc thù chưa có trong Luật Nhà ở 2023.

Một, thí điểm thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”, trong đó có “Quỹ phát triển nhà ở xã hội”, nhằm phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai, thí điểm giao Sở Xây dựng cấp tỉnh chuẩn bị hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội trong trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà không cần thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Cơ chế này tương tự với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư đã được Luật Nhà ở 2023 quy định, đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ do một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm.

HoREA đề xuất thí điểm thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”, trong đó có “Quỹ phát triển nhà ở xã hội”, nhằm phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Ảnh: QH

Ba, thí điểm giao UBND cấp tỉnh chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, phù hợp với đặc điểm của các dự án sử dụng loại đất này.

Bốn, thí điểm giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn công đoàn, phù hợp với đặc thù các dự án nhà lưu trú cho công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư thực hiện.

Năm, thí điểm giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đối với các khu đất quốc phòng, an ninh đã quy hoạch đưa ra khỏi quỹ đất quốc phòng, an ninh, phù hợp với đặc thù lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo HoREA, việc thí điểm các cơ chế đặc thù này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ rào cản trong phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và lực lượng lao động trên cả nước.