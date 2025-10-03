Vĩnh Long: Khát vọng bứt phá với 3 đột phá chiến lược 03/10/2025 20:03

(PLO)- Đại hội Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ I đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, tập trung 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, chiều 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cùng các khâu đột phá chiến lược nhằm đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 nhóm giải pháp.

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, văn hóa đặc sắc và tiềm năng của vùng đất Vĩnh Long – Trà Vinh – Bến Tre trước đây; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của Nhân dân. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, khai thác tối đa thế mạnh về kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa – sinh thái, xây dựng Vĩnh Long trở thành trung tâm phát triển nhanh và bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn tỉnh giai đoạn 2025 – 2030 phấn đấu đạt 10%/năm; quy mô GRDP theo giá hiện hành khoảng 589.730 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 169,46 triệu đồng vào năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số đóng góp hơn 10% GRDP; thu ngân sách đạt 127.120 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội tương đương 30% GRDP.

Về xã hội, đến năm 2030 tuổi thọ trung bình dân số đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,78. Lao động qua đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 – 1,5%/năm; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng 2,3%, chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 99%, các khu – cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trình bày báo cáo chính trị trước đại hội.

Trong xây dựng Đảng, hàng năm có trên 85% Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu Trung ương giao.

Đại hội thống nhất đề ra 3 khâu đột phá chiến lược để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới:

Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, cảng biển, logistics, hạ tầng số, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng và cả nước; từng bước hình thành các vùng động lực kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo quy mô quốc gia.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và quản lý công; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản lý và dịch vụ công; đưa Vĩnh Long trở thành một trong những địa phương dẫn đầu khu vực về đổi mới sáng tạo.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và trí tuệ tập thể.

Ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đây là cơ sở để Đảng bộ tỉnh xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Ngô Chí Cường kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.