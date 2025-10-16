Vĩnh Long: Thắng kiện nhưng không thể lấy được tiền vì đương sự đi nước ngoài 16/10/2025 11:16

(PLO)- Theo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, nếu hết thời hạn thông báo mà bà Đ không phản hồi, cơ quan thi hành án sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản kê biên theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phấn (ngụ huyện Vũng Liêm cũ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năm 2023, bà được TAND huyện Vũng Liêm và TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên thắng kiện trong vụ án dân sự với bà NTNĐ. Theo bản án, bà Đ phải trả cho bà Phấn hơn 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa được thi hành án vì lý do bà Đ đã đi nước ngoài.

Chưa xác định được bà Đ đang ở đâu

Ngày 7-4-2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vũng Liêm ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu, buộc bà Đ thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo bản án.

Do bà Đ không tự nguyện thi hành, đến 14-8-2024, Chi cục THADS huyện Vũng Liêm ra Quyết định về việc kê biên quyền sử dụng đất thửa số 276, tờ bản đồ số 15, diện tích 4.811,7 m², đất trồng lúa nước tại xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm do vợ chồng bà Đ cùng đứng tên. Phần đất này cũng đã được toà tiến hành chia tài sản chung theo bản án ngày 5-7-2024.

Bà Phấn mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị cưỡng chế, ông NVT (chồng bà Đ) cung cấp thông tin cho biết bà Đ đã xuất cảnh ngày 29-6-2024.

Kết quả xác minh từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận bà Đ đã xuất cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, song không rõ đi nước nào và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Từ lý do trên, ngày 25-12-2024, Chấp hành viên ban hành thông báo hoãn cưỡng chế thi hành án.

Sau đó, ngày 2-6-2025, Chi cục THADS huyện Vũng Liêm tiếp tục ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đ theo yêu cầu của bà Phấn – người được thi hành án. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chưa nhận được thông tin xuất nhập cảnh mới của bà Đ.

Theo THADS tỉnh Vĩnh Long, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Lãnh đạo THADS tỉnh đã chỉ đạo Phòng THADS Khu vực 4 - Vĩnh Long rà soát toàn bộ hồ sơ, đồng thời thông báo và niêm yết công khai tại nơi cư trú cuối cùng của bà Đ.

Nếu hết thời hạn thông báo mà bà Đ không phản hồi, cơ quan thi hành án sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản kê biên theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Phấn cho biết bà mong các cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý để bản án được thi hành, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người được thi hành án.

Thi hành án thế nào nếu bà Đ không xuất hiện?

Trao đổi với PLO, ThS Hồ Quân Chính, Trưởng bộ môn Đào tạo các chức danh THADS tại Cơ sở TP.HCM của Học viện Tư pháp, cho biết trong quá trình tổ chức thi hành án, nếu người phải thi hành án đã xuất cảnh khỏi Việt Nam thì thường gây nhiều khó khăn cho cơ quan THADS. Trong đó, khó khăn, vướng mắc cơ bản nhất chính là thủ tục thông báo các văn bản về thi hành án cho đương sự. Bởi, Luật THADS quy định hầu như các quyết định, giấy báo, giấy triệu tập… đều phải thông báo cho đương sự theo các hình thức và điều kiện do pháp luật quy định.

Theo đó, nếu người phải thi hành án đã xuất cảnh khỏi Việt Nam mà xác định được địa chỉ quốc gia họ đang sinh sống thì cơ quan thi hành án phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp.

"Thủ tục này thực hiện thông qua Bộ Tư pháp và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, thời hạn thực hiện ủy thác tư pháp lần đầu trong 6 tháng, nếu không có kết quả thì lại phải thực hiện tiếp lần thứ hai.

Trong trường hợp lần thứ hai mà thực hiện không có kết quả hoặc có thông báo về việc không thực hiện được việc ủy thác tư pháp thì cơ quan THA sẽ tiến hành thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Như vậy, có thể thấy thủ tục thông báo cho người phải THA ở nước ngoài là rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian", ThS Chính nói.

ThS Hồ Quân Chính.

Đối với vụ việc của bà D, theo ThS Chính nhận định rất có thể bà Đ đã quá cảnh ở nhiều nơi nên Cục Quản lý xuất nhập cảnh không xác định được quốc gia mà bà Đ sẽ đến.

Do vậy, trước hết cơ quan THA cần tiếp tục xác minh thêm tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xem có thu thập thêm được thông tin nơi đến của bà Đ hay không, ví dụ như thông tin hành trình bay trên vé máy bay mà bà Đ đã mua của hãng hàng không.

Trường hợp kết quả xác minh tiếp theo xác định được địa chỉ của bà Đ ở một quốc gia cụ thể thì việc ủy thác tư pháp sẽ thực hiện theo thủ tục đã nói ở trên.

Tuy nhiên, nếu vẫn không xác định được địa chỉ của bà Đ ở nước nào. Như vậy, sẽ không thể thực hiện được thủ tục ủy thác tư pháp theo quy định.

"Đây là trường hợp “không rõ địa chỉ của người được thông báo” theo quy định tại Điều 42 Luật Thi hành án dân sự (vấn đề này vẫn có những ý kiến khác nhau về cách hiểu và áp dụng pháp luật). Do vậy cơ quan THA thực hiện thủ tục niêm yết công khai các văn bản cần thông báo cho bà Đ theo quy định để tiếp tục tổ chức thi hành án.

Tóm lại, việc bà Đ xuất cảnh khỏi Việt Nam sẽ kéo dài thời gian thi hành án vì thủ tục thông báo trở nên phức tạp. Nhưng do bà vẫn có tài sản trong nước, nên quyền lợi của người được thi hành án vẫn có thể được đảm bảo. Cơ quan THA tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để xử lý tài sản và bảo vệ quyền lợi của người được THA", ThS Chính cho biết.