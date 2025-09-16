Công an Vĩnh Long điều tra vụ chồng tấn công vợ cũ rồi tự thiêu 16/09/2025 16:11

(PLO)- Người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ rồi về nhà đập phá đồ đạc, lấy xăng tưới lên người tự thiêu đến tử vong

Ngày 16-9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đang điều tra vụ việc chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa tự thiêu xảy ra tại xã Trà Ôn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15-9, ông ĐVS (49 tuổi) dùng dao đâm bà NNT (SN 42 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, vợ cũ của S) gây thương tích tại khu vực phường Đông Thành.

Sau đó, ông S điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T ở ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn), đuổi con ruột ra khỏi nhà, đập phá đồ đạc, khóa cửa, rồi tưới xăng lên người tự thiêu.

Sau khi đâm vợ cũ, người đàn ông đã tự thiêu đến tử vong.

Hậu quả, ông S tử vong, một số tài sản trong nhà bị hư hỏng. Bà T bị thương tích, được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ.