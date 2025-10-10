Công dân Việt Nam có hai quốc tịch nên sử dụng hộ chiếu Việt Nam khi nhập cảnh 10/10/2025 10:37

(PLO)- Công dân Việt Nam có hai quốc tịch khi nhập cảnh vào Việt Nam nên sử dụng hộ chiếu Việt Nam để được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam.

Mới đây, trang Facebook của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội thông tin: Phòng vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm quy định về tạm trú do người vi phạm không nắm rõ chính sách quốc tịch và chế độ nhập cảnh của Việt Nam.

Cụ thể, chị DTTN (sinh năm 1999) mang hai quốc tịch Việt Nam và Nga. Ngày 08-6-2025, khi nhập cảnh tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, chị N đã sử dụng hộ chiếu Nga để làm thủ tục nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực có thời hạn tạm trú 45 ngày.

Tuy nhiên, do chủ quan và hiểu nhầm rằng mình là công dân Việt Nam sẽ được cư trú không giới hạn, chị N đã không kiểm tra thời hạn tạm trú và dẫn tới việc lưu trú quá hạn. Hành vi này đã vi phạm quy định về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Việt kiều mang hai quốc tịch bị phạt vì nhập cảnh sai quy định. Ảnh: Facebook của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội.

Ngày 30-9-2025, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N về lỗi: “Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 60 đến dưới 90 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”, theo điểm b, khoản 5 Điều 18 Nghị định 144/2021, mức phạt: 12.500.000 đồng. Đồng thời, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội đã hỗ trợ gia hạn tạm trú, tạo điều kiện để chị N hoàn tất thủ tục xuất cảnh về nước.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội khuyến cáo:

- Công dân Việt Nam có hai quốc tịch khi nhập cảnh vào Việt Nam nên sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để được hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam.

- Trường hợp sử dụng hộ chiếu nước ngoài để nhập cảnh, sẽ bị xem là người nước ngoài và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về xuất nhập cảnh áp dụng cho người nước ngoài, kể cả việc phải xuất trình thị thực hoặc các giấy tờ miễn thị thực đúng quy định.

- Người nhập cảnh cần chủ động kiểm tra kỹ thời hạn tạm trú ghi trên hộ chiếu hoặc chứng nhận tạm trú, không được chủ quan dẫn đến vi phạm pháp luật.

- Các trường hợp lưu trú quá hạn dù do vô ý hay nhầm lẫn vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.