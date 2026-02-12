Nhiều tiếng cãi vã trong căn hộ ở tầng 16 trước khi ngọn lửa bùng phát 12/02/2026 23:05

(PLO)- Cư dân sống cùng tầng 16 nghe tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ, trước khi ngọn lửa bùng phát, khiến hai người tử vong.

Đến 20 giờ 30 ngày 12-2, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường căn hộ tại tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi đây vừa xảy vụ hỏa hoạn khiến một nam, một nữ tử vong. Hiện, thi thể hai nạn nhân được đưa ra khỏi căn hộ về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: XH

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Minh Trung, kỹ sư trưởng Ban quản lý chung cư PH thuộc Công CP Tập đoàn Đầu tư PH, biết căn hộ bị cháy ở tầng 16 của tòa C thuộc dự án chung cư PH.

Theo ông Trung, trước khi phát hiện cháy (khoảng 16 giờ), hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ căn hộ. Nghi có chuyện chẳng lành nên cư dân báo cho Ban quản lý chung cư đến xử lý.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, lúc lực lượng thuộc Ban quản lý chung cư đến nơi để kiểm tra thì đã phát hiện khói đen bốc ra từ căn hộ. Do cửa khóa trái từ bên trong, nên mọi người quyết định phá cửa vào trong. “Cửa khóa từ bên trong nên việc tiếp cận căn hộ gặp khó khăn, trong khi khói đen, kèm lửa từ trong căn hộ ngày càng lớn”- ông Trung kể lại.

Đồ đạc bên trong căn hộ cháy đen. Ảnh: XH

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhân lực, xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến trực tiếp hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả cũng như điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết, vụ cháy rất đau lòng vì có hai người tử vong.

"Qua sự việc, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương và các gia đình tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mọi tình huống. Đặc biệt là những ngày giáp Tết, thời điểm nhu cầu sinh hoạt của người dân tăng cao hơn thường ngày"- ông Hà nói.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: XH

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ căn hộ ở tầng 16 của chung cư PH.

Đến 17 giờ 10 cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã dập tắt đám cháy. Sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt, cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể trong phòng ngủ, gồm một nam, một nữ.