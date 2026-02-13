Đánh học sinh lớp 9 sau va chạm giao thông, thanh niên 18 tuổi bị khởi tố 13/02/2026 19:25

(PLO)- Chỉ từ một va chạm giao thông rất nhẹ, nam học sinh lớp 9 đã bị hành hung dã man.

Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.M.K. (sinh ngày 23-6-2008, ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Video: Học sinh lớp 9 bị thanh niên hành hung sau va chạm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị hành hung giữa đường. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, coi thường pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10-2, tại đường Tập Đoàn, phường Long An. Thời điểm này, nam học sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện đến khu vực ngã ba thì xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở theo vợ và con nhỏ.

Nam học sinh lớp 9 bị thanh niên đánh sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm được xác định là rất nhẹ, cả hai phương tiện đều không bị ngã, không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình hình hoặc giải quyết sự việc một cách bình tĩnh, nam thanh niên bất ngờ thể hiện thái độ hung hãn, tấn công, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Hành vi hành hung diễn ra trong khoảng 30 giây. Sau đó, nam học sinh lớp 9 đứng dậy điều khiển xe đạp điện rời đi, người này chở vợ con rời khỏi hiện trường.

Theo chị NTBH, phụ huynh của nam sinh lớp 9, sau khi bị hành hung, con bà trở về nhà trong tình trạng hoảng sợ, đau nhức nhiều nơi trên cơ thể và đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan công an để được xem xét, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.