Khởi tố thanh niên xâm hại bé trai rồi quay phim bán lấy tiền 13/02/2026 15:09

(PLO)- Bị can Phong đã dụ dỗ bé trai 12 tuổi thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần, sau đó quay phim để bán cho một người nước ngoài lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ngụ phường Tân Uyên, TP.HCM) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng. Theo đó, một người sử dụng tài khoản mạng xã hội tên “Panda Nguyễn” để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại đồng giới một bé trai trên địa bàn tỉnh.

Bị can Nguyễn Văn Phong tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh.

Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định chính xác nghi phạm là Nguyễn Văn Phong. Qua công tác vận động, Phong đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận vào khoảng tháng 9-2024, thông qua mạng xã hội, Phong quen một người mang quốc tịch nước ngoài (chưa rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề mua các đoạn phim ghi lại cảnh khiêu dâm đồng tính nam với giá 200.000 đồng mỗi đoạn.

Do cần tiền tiêu xài, từ tháng 11-2024 đến tháng 6-2025, Phong dụ dỗ cháu NTĐ (12 tuổi, trú tỉnh An Giang) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần. Trong những lần này, Phong dùng điện thoại di động quay phim lại để bán cho đối tượng trên.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.