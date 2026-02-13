Lái ô tô gây tai nạn chết người rồi nhờ người khác nhận thay 13/02/2026 14:48

(PLO)- Người đàn ông ở Gia Lai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn mượn ô tô, điều khiển gây tai nạn chết người rồi nhờ người nhận thay.

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Nguyễn Hồng Vũ (41 tuổi, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Vũ điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, nhờ người khác nhận tội thay trong vụ tai nạn giao thông ngày 14-12-2025.

Công an tống đạt lệnh bắt giam bị can Nguyễn Hồng Vũ. Ảnh: CA

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với PVH (49 tuổi, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai, chủ ô tô 81C-002.68) về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm gây tai nạn, Vũ chưa có giấy phép lái xe.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14-12-2025, Vũ điều khiển ô tô bán tải 81C-002.68 chở hai người khác lưu thông trên đường tỉnh 667 theo hướng xã Kông Chro đi An Khê.

Khi đến đoạn làng Kruối Chai, xã Đak Pơ, Vũ điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái, không làm chủ tốc độ, tông vào xe máy do anh ĐT (21 tuổi, ngụ làng Kruối Chai, xã Đak Pơ) điều khiển chạy theo chiều ngược lại, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Vũ bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó nhờ TVH (36 tuổi, ngụ phường An Khê) nhận đã gây tai nạn.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định Vũ mới chính là người điều khiển ô tô gây tai nạn.