Nam thanh niên bị bắt vì đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ 13/02/2026 08:25

(PLO)- Phạm Lẹ quen bé gái 13 tuổi qua mạng, sau đó thuê nhà nghỉ rồi rủ quan hệ nhiều lần.

Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Lẹ (24 tuổi, ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Phạm Lẹ tại cơ quan công an. Ảnh: HS

Thông tin ban đầu, Phạm Lẹ có quen biết qua mạng Internet với một bé gái 13 tuổi, ngụ tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 15-11-2025, Lẹ vào Khánh Hòa rồi thuê nhà nghỉ và đưa bé gái vào nghỉ cùng. Tại đây cả hai đã nhiều lần quan hệ với nhau.

Đến cuối tháng 12-2025, người thân của bé gái phát hiện và tố giác đến Công an xã Vạn Thắng.

Tại cơ quan công an, Phạm Lẹ thừa nhận toàn bộ hành vi.