Khởi tố 2 giám đốc công ty xe điện chở khách du lịch ở Sầm Sơn 13/02/2026 15:54

(PLO)- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai giám đốc công xe điện chở khách du lịch có trụ sở tại khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chiều 13-2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc, Kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Giám đốc, Kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng.

Cả hai giám đốc, kế toán của công ty nêu trên bị khởi tố để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại Khu du lịch Sầm Sơn.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an nêu rõ, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn.

Theo đó, cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong hai năm được xác định hơn 786 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, ngày 9-2, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng kế toán công ty là bà Vũ Thùy Dương về tội trốn thuế.

Đối tượng Lê Văn Lưu (Giám đốc) và Vũ Thùy Dương (Kế toán) Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. Ảnh: CATH cung cấp

Tiếp đó, ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán công ty là bà Nguyễn Thị Huyền về tội trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong các năm 2023 và 2024, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, vụ việc không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn bộc lộ rõ những lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xe điện du lịch tại Sầm Sơn.

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. Ảnh: CATH cung cấp

Việc các doanh nghiệp buông lỏng quản lý, khoán phương tiện cho cá nhân tự khai thác, thiếu kiểm soát chặt chẽ về giá cước, lộ trình và thái độ phục vụ đã trực tiếp làm phát sinh tình trạng ép giá, chèo kéo du khách, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch Sầm Sơn trong thời gian qua.

Việc làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện tại Sầm Sơn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, trật tự, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, củng cố niềm tin của du khách, phục vụ phát triển du lịch bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.