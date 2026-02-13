Bắt nam thanh niên cướp giật Iphone trên đường phố sau 2 giờ gây án 13/02/2026 07:47

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng cướp giật Iphone của người đi đường thuộc khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, Thanh Hóa chỉ sau 2 giờ gây án.

Sáng 13-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu (32 tuổi), thường trú tại xã Thiệu Hoá về tội cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng gần 15g chiều ngày 12-2, anh ĐVM, ngụ ở phường Đông Sơn đang đi cùng em trai mua quần áo thì bị một đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Wave 110 màu đỏ, không gương, tháo biển kiểm soát, áp sát để hỏi đường.

Khi đối tượng di chuyển đến tuyến đường thuộc khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, lợi dụng anh M mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật chiếc điện thoại Iphone 12 pro của anh M đang để ở hộc xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xét tính chất vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc, và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an phường Đông Sơn truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau 2 giờ xác minh, truy vết, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Văn Thu (32 tuổi), trú tại xã Thiệu Hoá và tổ chức truy bắt khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tang vật của vụ cướp giật tại xã Triệu Sơn.

Cơ quan công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thu. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của anh M.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Thu đã khai nhận, trước đó ngày 11-2, đối cũng đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của một nạn nhân ở xã Vĩnh Lộc nhưng không thành công.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.