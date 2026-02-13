Ông Bùi Duy Cường làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 13/02/2026 13:00

(PLO)- Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn (Hà Nội) vừa được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Sáng 13-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định số 1179-QĐ/TU ngày 11-2-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Bùi Duy Cường (sinh năm 1973), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Ông Cường đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là ông Nguyễn Xuân Đại đã được điều động về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (người đứng giữa) cùng lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VT

Cũng tại hội nghị, theo Quyết định số 1186-QĐ/TU ngày 11-2-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Bùi Bảo Tuấn (sinh năm 1978), thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 729/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Duy Cường giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới, đánh giá đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác qua nhiều vị trí khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhấn mạnh nông nghiệp và môi trường là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô, lãnh đạo Thành ủy đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Duy Cường nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo sở đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với xã Sóc Sơn, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị tập thể Đảng ủy tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ ông Bùi Bảo Tuấn sớm nắm bắt công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Duy Cường bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định đây cũng là trách nhiệm lớn trước yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường Thủ đô.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cam kết sẽ nỗ lực, tận tụy, không ngừng học hỏi, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.