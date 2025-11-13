Kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt của TP Hà Nội 13/11/2025 16:53

(PLO)- HĐND TP Hà Nội đã kiện toàn các chức danh chủ chốt của chính quyền thành phố gồm Chủ tịch và một Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch UBND.

Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27, nhằm xem xét, quyết định một loạt nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi để tái cử.

Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội đã kiện toàn các chức danh chủ chốt gồm chủ tịch và một phó chủ tịch HĐND, chủ tịch và một phó chủ tịch UBND.

HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được Bộ Chính trị phân công làm Chủ nhiệm Uỷ ban Trung ương Đảng khoá XIII.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở GD&ĐT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, HĐND TP Hà Nội bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.