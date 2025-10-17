Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới có tín nhiệm rất cao 17/10/2025 18:44

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, dân chủ và đạt kết quả rất tập trung, thể hiện sự đồng đều, không có chênh lệch về chất lượng giữa các nhân sự chủ chốt.

Chiều ngày 17-10, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đây nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị, lựa chọn, bầu nhân sự cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII của Đại hội.

Đánh giá cán bộ bằng dữ liệu và hiệu quả công việc

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ được Hà Nội xác định là một trong những khâu đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo.

Theo ông, việc lựa chọn cán bộ được thực hiện trên tinh thần “có lên, có xuống”, đánh giá khách quan dựa trên sản phẩm và kết quả công việc thực tế. Việc điều động, luân chuyển hay thay đổi vị trí công tác được coi là bình thường, nhằm tạo môi trường cho người phù hợp phát huy năng lực, đồng thời giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải.

Hà Nội hiện đã xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu cán bộ, công chức toàn thành phố, liên thông qua “cửa sổ dữ liệu cán bộ”. Thành phố cũng đang triển khai văn phòng điện tử dùng chung cho cả hệ thống Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, tạo nguồn dữ liệu minh bạch phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ.

Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ được tiến hành theo các chỉ số hiệu quả công việc (OKR, KPI) và “hộ chiếu công vụ”, hướng đến văn hóa làm việc theo kết quả và dữ liệu số.

“Quan điểm xuyên suốt của Thành ủy là đánh giá cán bộ phải dựa trên minh chứng, dữ liệu số và hiệu quả công việc thực tế. Trong đó, người đứng đầu là nhân tố then chốt, được theo dõi và đánh giá hoàn toàn bằng dữ liệu, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, ông Hải nhấn mạnh.

Nhân sự khoá mới có tín nhiệm cao

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 550 đại biểu. Ban tổ chức đã chuẩn bị 86 nhân sự để bầu 75 ủy viên Ban Chấp hành, bảo đảm tỷ lệ số dư gần 15%, đúng quy định của Chỉ thị 45.

“Công tác nhân sự được tiến hành rất nghiêm túc, khoa học, khách quan và công tâm. Kết quả bầu cử cho thấy chất lượng nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng đều, không có sự chênh lệch lớn. Đồng chí có số phiếu đứng thứ 75 vẫn đạt trên 60%, cao hơn hẳn nhiệm kỳ trước”, ông Nguyễn Văn Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Ông cũng cho biết, Ban Chấp hành khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí, trong đó có 6 nhân sự mới, bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi hợp lý, tạo sự kế thừa và phát triển trong đội ngũ lãnh đạo Thành ủy.

Đặc biệt, bốn đồng chí trong Thường trực Thành ủy đều đạt 100% phiếu tán thành, thể hiện sự tín nhiệm và đồng thuận rất cao.

“Kết quả bầu cử cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự đồng lòng trong toàn Đảng bộ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Đại hội cũng đã bầu 64 đại biểu chính thức và 2 đại biểu đương nhiên dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bảo đảm đầy đủ cơ cấu, tiêu chuẩn và thành phần theo quy định.