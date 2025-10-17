Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII 17/10/2025 17:07

Chiều 17-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Theo ông Thanh, điểm mới của Đại hội lần này là xây dựng song song văn kiện và chương trình hành động, thể hiện quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi được thông qua.

7 định hướng lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng bảy nội dung lớn đối với Thủ đô, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiến tạo mô hình quản trị mới; hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Đồng thời, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư chỉ rõ Hà Nội cần hướng đến tầm nhìn 2045, trở thành “đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”, giữ vững hồn cốt Thăng Long và khẳng định tầm vóc của Thủ đô nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao quát toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và đối ngoại.

Một là đổi mới thể chế và quản trị Thủ đô, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”; hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Hà Nội gắn với thực thi Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hai là phát triển mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, xanh, tuần hoàn; coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển mạnh nông nghiệp đô thị sinh thái.

Ba là thúc đẩy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu trọng điểm; phát triển mạnh chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Bốn là phát triển Hà Nội theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, giải quyết dứt điểm bốn vấn đề tồn tại gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và trật tự đô thị.

Năm là phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực.

Sáu là xây dựng hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh giáo dục sáng tạo, STEM, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo.

Bảy là phát triển mạng lưới y tế hiện đại, an sinh xã hội công bằng; thu hẹp khoảng cách thành thị – nông thôn, nâng cao chất lượng sống người dân.

Tám là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; phòng chống tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an ninh, trật tự để người dân và du khách “an toàn, bình yên, hạnh phúc”.

Chín là đẩy mạnh hợp tác vùng, quốc tế; tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực về vốn, công nghệ, nhân lực; hiện thực hóa phương châm “Hà Nội vì cả nước – cả nước vì Hà Nội”.

Mười là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn phân quyền với kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Huy động mọi nguồn lực, hành động quyết liệt

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết kèm theo dự thảo chương trình hành động của Đại hội cũng đưa ra ba phụ lục chi tiết với các nhiệm vụ, dự án, công trình cụ thể cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, có 62 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 122 nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; 18 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2026–2030.

Các nhiệm vụ đều được phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra, nhằm đảm bảo tính khả thi và giám sát hiệu quả.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định quyết tâm “hành động, dấn thân, đổi mới và tiên phong”, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô.

“Toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư chỉ đạo: ‘Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng" - ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng gửi lời hiệu triệu tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô cùng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội XVIII, xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô Anh hùng – Thành phố vì hòa bình – Thành phố sáng tạo".