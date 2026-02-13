Dùng ứng dụng ẩn danh buôn bán khí cười, cả nhóm bị công an bắt gọn 13/02/2026 17:39

(PLO)- Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này thiết lập hệ thống giao dịch qua các ứng dụng ẩn danh trên mạng xã hội để buôn bán khí cười.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can Phan Tuấn Quân (23 tuổi), Phan Tuấn Bôn (25 tuổi), Phan Tuấn Tú (18 tuổi), Phan Dũng (51 tuổi, cùng ngụ ở phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Tấn Đức (34 tuổi, ngụ ở xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Công an TP Huế khởi tố 5 bị can về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N 2 O, thường gọi là khí cười) do một nhóm người ở Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà do ông Phan Dũng và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N 2 O với tổng khối lượng khoảng 1.074 kg,160 van xả khí, 70 túi ni lông đựng bóng cao su.

179 bình khí N 2 O bị cơ quan công an phát hiện tại nhà ông Phan Dũng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí N 2 O là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên đã câu kết thực hiện.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch. Đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền.

Cơ quan Công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can Phan Tuấn Quân, Phan Tuấn Bôn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can Phan Tuấn Tú, Phan Dũng, Nguyễn Tấn Đức để phục vụ điều tra.