Cứu thành công bào thai bị dị tật bẩm sinh tim rất nặng

(PLO)- 2 bệnh viện đầu ngành của TP.HCM đã thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp thứ 14, cứu sống bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng.

Ngày 27-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết cùng ngày, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp bào thai thứ 14, cứu sống bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ cao tiến triển tim một thất và thai lưu nếu không được can thiệp kịp thời.

Thai phụ là PTKO (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Tháp), dự sinh ngày 12-4, được phát hiện bất thường tim thai khi khám thai và được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ từ ngày 29-12-2025, khi thai 25 tuần tuổi.

Kết quả siêu âm tim thai ghi nhận hẹp van động mạch phổi nặng. Thai phụ đã được chọc ối loại trừ bệnh lý do bất thường nhiễm sắc thể.

Ca thông van tim can thiệp thứ 14 thành công. Ảnh: SYT

Quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tình trạng hẹp van động mạch phổi diễn tiến nhanh, thất phải ngày càng teo nhỏ so với thất trái, kèm theo xơ hóa sợi đàn hồi nội tâm mạc thất phải tiến triển rõ trong vòng 4 tuần.

Ngày 26-1, Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 và thống nhất chẩn đoán thai 29 tuần 1 ngày, bị hẹp van động mạch phổi diễn tiến rất nặng, gây xơ hóa toàn bộ nội mạc thất phải.

Các chuyên gia nhận định nguy cơ tiến triển tim một thất là 100%, nguy cơ thai lưu khoảng 40% nếu không can thiệp hoặc can thiệp chậm trễ.

Sau khi cân nhắc nguy cơ cho mẹ và thai, không ghi nhận chống chỉ định, ê-kíp thống nhất chỉ định can thiệp tim bào thai khẩn cấp thông tim nong van động mạch phổi xuyên tử cung.

Sau khi được tư vấn đầy đủ và có sự đồng thuận của thai phụ cùng gia đình, các chuyên gia của 2 bệnh viện khẩn trương phối hợp can thiệp vào sáng 27-1 với sự tham gia của 5 kíp chuyên môn gồm can thiệp bào thai, thông tim, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa.

Can thiệp thông tim bào thai xuyên tử cung bắt đầu lúc 8 giờ 35 phút. Thai phụ được vô cảm bằng gây tê vùng. Chuyên gia can thiệp bào thai của BV Từ Dũ tiến hành ngoại xoay thai, đưa kim xuyên tử cung vào buồng thất phải.

Chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của BV Nhi đồng 1 tiến hành luồn guidewire qua van động mạch phổi và nong van bằng bóng 4 lần.

Sau thủ thuật, dòng chảy qua van động mạch phổi cải thiện tốt. Quá trình can thiệp, có tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim, ê-kíp đã kịp thời rút 5 ml máu ngoài màng tim.

Sau xử trí, tim thai co bóp trở lại tốt, nhịp tim 184 lần/phút, tổng lượng máu mất khoảng 6 ml. Ca can thiệp kết thúc lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày, thai phụ được chuyển về phòng Hồi sức tiếp tục theo dõi.

Sở Y tế nhận định thành công của ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14 tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong việc làm chủ các kỹ thuật y học bào thai phức tạp, góp phần cứu sống và cải thiện tiên lượng lâu dài cho trẻ bị tim bẩm sinh nặng ngay từ trong bụng mẹ.