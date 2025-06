Ca thông van tim bào thai thứ 9 mở ra triển vọng hợp tác y tế khu vực 09/06/2025 15:44

(PLO)- Ca thông van tim can thiệp bào thai cho sản phụ Singapore mở ra triển vọng hợp tác khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm y tế chuyên sâu tại Đông Nam Á và châu Á.

Ngày 9-6, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đến chúc mừng và trao bằng khen cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM0 về thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hiện thông van tim can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng và trao bằng khen cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Làm chủ được kĩ thuật khó

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết các bác sĩ hai bệnh viện đã làm chủ kĩ thuật khó và các thiết bị công nghệ cao. Ca này khó vì xuyên kim đi vào đường thoát thất trái chỉ rộng 1,4 mm. Bào thai còn rất nhỏ, nằm ở tư thế sấp cố định gây nhiều cản trở trong việc tiếp cận tim thai.

“Thành công của ca thông van tim can thiệp này không chỉ là nỗ lực cứu sống bệnh nhân, mà còn là minh chứng TP.HCM có những trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực và tiệm cận những nước phát triển” - bác sĩ Hải nói và thêm rằng các bác sĩ đang chuẩn bị cho những ca phẫu thuật tiếp theo.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhận định đây là ca khó về cả chuyên môn và hành lang pháp lý. Ê-kíp đã tiến hành hai lần can thiệp. Quyết định dừng lại ở lần một và sau đó tiếp tục thông van tim bào thai lần hai là sự cân nhắc cực kỳ khó khăn.

“Hiện vẫn còn một chặng đường dài phía trước là đảm bảo an toàn cho mẹ và em bé chào đời. Hai bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với bệnh viện ở Singapore để chuẩn bị cho các bước tiếp theo” - bác sĩ Hùng nói.

Khởi đầu cho phát triển du lịch y tế

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá thành công của ca thông van tim can thiệp này là minh chứng cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kĩ thuật chuyên sâu. Đây còn là kết quả của một hệ sinh thái y học tiên tiến.

Can thiệp tim bào thai là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp tuyệt đối giữa các chuyên ngành. Thành công của ca can thiệp không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh vốn bị tiên lượng tử vong ngay từ trong bụng mẹ, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, chủ động can thiệp để thay đổi vận mệnh ngay từ tử cung người mẹ.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao thành công của ca thông van tim can thiệp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Chúng ta càng tự hào hơn khi bệnh nhân là sản phụ đến từ Singapore. Điều này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, mà còn mở ra triển vọng hợp tác khu vực. Từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyên sâu của y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á" - Ông Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định đây cũng là bước khởi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao. Đồng thời thu hút người bệnh khu vực và quốc tế tìm đến Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ca thông van tim bào thai thứ 9 góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực. Ảnh: BVCC

“Ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế hợp tác công tư và môi trường thuận lợi để các bệnh viện đầu ngành của Việt Nam trở thành điểm đến điều trị tin cậy của khu vực. Tôi tin rằng những kỳ tích như hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn ngành, để chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của y học điều trị, chuyển sang một nền y học dự phòng, y học can thiệp sớm và y học chính xác – vì một Việt Nam khỏe mạnh từ trong bào thai.” - ông Thuấn chia sẻ.

Ông Thuấn cho biết thêm, trong tuần này, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh hướng dẫn hai bệnh viện hoàn thành thủ tục trình Bộ Y tế phê duyệt chính thức thủ thuật can thiệp tim bào thai.

Trước đó vào ngày 2-6, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trao bằng khen cho Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc can thiệp tim bào thai cho sản phụ người Singapore, góp phần đánh dấu bước ngoặt mới của y học bào thai tại Việt Nam.

Tối 30-5, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã gửi thư khen tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp thực hiện thành công ca thông van tim can thiệp cho bào thai thứ 9 tại Việt Nam.