Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật thành công cho doanh nhân Mỹ bị hẹp niệu đạo 08/06/2025 19:56

Ông D.F (một doanh nhân người Mỹ) từng trải qua 15 năm sống trong đau đớn do hẹp niệu đạo sau tai nạn. Ông từng điều trị tại nhiều trung tâm y tế hàng đầu thế giới và trải qua 6 ca phẫu thuật.

Nhiều lần nong niệu đạo khiến ông đau không chịu nổi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện. Mỗi lần thất bại là một gánh nặng tâm lý chồng chất, đẩy ông rơi vào trạng thái lo âu và tự ti.

Tháng 4-2025, ông quyết định đến Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) để được tư vấn, điều trị.

Ngày 17-5, ê-kíp do TS.BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Niệu đạo của bệnh viện, đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 2 giờ, ê-kíp bệnh viện đã phẫu thuật những tổn thương phức tạp do nhiều lần can thiệp trước đó.

Sau 3 tuần, bệnh nhân hoàn toàn hồi phục, dòng tiểu mạnh, không còn rò rỉ.

“Trước đây, mỗi lần đi tiểu, tôi mất 20 phút khổ sở trong nhà vệ sinh với tia nước tiểu yếu ớt và không bao giờ tống xuất hết nước tiểu, bàng quang luôn nặng nề. Bây giờ, tôi chỉ mất 10 giây cho việc đó. Lần đầu tiên sau 15 năm, tôi có thể uống nhiều nước như tôi mong muốn" - bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật thành công cho doanh nhân Mỹ bị hẹp niệu đạo. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Hùng, tỉ lệ thành công của phẫu thuật tạo hình niệu đạo trên thế giới chỉ khoảng 56%-73%, nhưng tại Bệnh viện Bình Dân đã đạt đến 98%. Con số này từng được GS Joel Gelman (Đại học UC Irvine - Mỹ) công bố tại các diễn đàn quốc tế.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết Bệnh viện Bình Dân hiện là một điểm đến điều trị uy tín đối với người bệnh quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và các nước lân cận.

Những lĩnh vực thu hút người bệnh nước ngoài đến đây điều trị tập trung vào phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, phẫu thuật tạo hình niệu đạo, điều trị vô sinh và tạo hình cơ quan sinh dục nam.

Từ năm 2023-2025, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện hơn 1.096 ca phẫu thuật cho người nước ngoài đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực được người bệnh quốc tế tin tưởng lựa chọn gồm phẫu thuật robot điều trị ung thư, phẫu thuật tạo hình niệu đạo, điều trị vô sinh, sỏi tiết niệu và nam khoa.

Bệnh viện đang hướng đến trở thành trung tâm phẫu thuật kỹ thuật cao của khu vực. Ngoài ra, bệnh viện cũng thường xuyên chuyển giao kỹ thuật cho các nước lân cận và tiếp nhận bác sĩ quốc tế đến học tập.