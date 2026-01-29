Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah gây ra 29/01/2026 17:38

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Nipah gây ra".

Chiều 29-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đặt câu hỏi về sự phối hợp của Việt Nam với các nước trong phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

Bà Phạm Thu Hằng nói thêm, để ứng phó với dịch bệnh do virus Nipah, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng cũng như sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến của dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia trên thế giới để kịp thời tiến hành những biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và đạt hiệu quả" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.