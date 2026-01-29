Hơn 1.000 người cao tuổi được tiêm vaccine cúm miễn phí 29/01/2026 18:22

(PLO)- TP.HCM tiêm vaccine cúm miễn phí cho hơn 1.000 người từ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, chưa tiêm vaccine cúm trong vòng một năm gần đây.

Ngày 29-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) triển khai chương trình “Hỗ trợ tiêm vaccine cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” tại TP.HCM, với sự tài trợ của Sanofi-Aventis Việt Nam.

Chương trình được tổ chức tại 6 trạm y tế phường, xã còn nhiều khó khăn gồm An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm, kéo dài đến trước Tết Âm lịch 2026. Dự kiến khoảng 1.140 người cao tuổi sẽ được tiêm vaccine cúm miễn phí, đồng thời tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe.

Đối tượng thụ hưởng là người từ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, tim mạch…, chưa tiêm vaccine cúm trong vòng một năm gần đây.

Chương trình “Hỗ trợ tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Ảnh: NVCC

TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, trong đó người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao trước các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa. Với hệ miễn dịch suy giảm và thường kèm theo các bệnh nền mạn tính, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phòng ngừa hiệu quả.

Chương trình tiêm ngừa cúm lần này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và tử vong do cúm, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân lớn tuổi. Việc triển khai tiêm chủng được thực hiện miễn phí, đảm bảo an toàn, đúng quy trình và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cô bác.

Bên cạnh tiêm chủng, ngành y tế cũng khuyến nghị người cao tuổi duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động phù hợp để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Người cao tuổi tiêm vaccine cúm miễn phí tại trạm y tế phường xã. Ảnh: NVCC

Theo thống kê, đến cuối năm 2023, TP.HCM có hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi (chiếm 12,05% dân số). Sau khi sáp nhập thành siêu đô thị năm 2025, con số này tăng lên khoảng 1,6 triệu người, đặt ra thách thức lớn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thành phố đang tiếp tục lộ trình khám tầm soát miễn phí hằng năm cho người dân từ năm 2026 theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

BS CKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc HCDC, cho biết cúm có thể gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong ở người cao tuổi, đặc biệt ở người có bệnh nền. Chương trình nhằm bảo vệ sức khỏe, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Đại diện Sanofi khẳng định cam kết đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quỹ Hy Vọng kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng, góp phần thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận y tế và nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động.

Theo WHO, vaccine cúm giúp giảm khoảng 60% bệnh tật liên quan đến cúm và giảm 70–80% tỉ lệ tử vong, được xem là biện pháp phòng bệnh thiết yếu đối với người cao tuổi.