Chuyển 1 bệnh viện từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế 27/01/2026 13:42

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chuyển giao sang Bộ Y tế, sẽ được tổ chức lại thành cơ sở thuộc Bệnh viện Việt Đức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định 166 về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý.

Theo đó, bệnh viện này sẽ được tổ chức lại thành cơ sở thuộc Bệnh viện Việt Đức.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế thực hiện việc chuyển giao; chỉ đạo và hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thống kê đầy đủ hiện trạng về số lượng người làm việc; tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác bàn giao về Bộ Y tế theo quy định.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý.

Bộ Y tế tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, TP Hà Nội và Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển số lượng người làm việc, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế để quản lý, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản.

Bộ Y tế tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành cơ sở thuộc Bệnh viện Việt Đức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật.