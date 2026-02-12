Trực thăng cấp cứu và hành trình đưa y khoa đỉnh cao thế giới ra đảo Phú Quý 12/02/2026 12:29

(PLO)- Từ chuyến bay cấp cứu cuối năm 2025 đến buổi làm việc đầu năm 2026 đã hình thành một hành trình để đưa các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay ra đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11-2, TS.BS Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn gởi các bệnh viện thuộc Sở; các Trung tâm Y tế khu vực, đặc khu Phú Quý đề nghị đăng ký nhu cầu Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, nhu cầu trong khám, chữa bệnh và định hướng phát triển chuyên môn để đăng ký tham gia các buổi Hội chẩn trực tuyến thường quy và Hội chẩn cấp cứu (vào chiều thứ Năm hằng tuần) hoặc đăng ký Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Bạch Mai.

Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Phú Quý.

Đối với Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ động liên hệ, làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để triển khai thực hiện các nội dung đã được bệnh viện này hỗ trợ toàn diện; về công tác đào tạo, phát triển chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật nhằm kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu và nâng cao chất lượng điều trị.

Trực thăng cấp cứu và cái giá của sự sống

Câu chuyện bắt đầu vào chiều cuối năm, 28-12-2025 tại một lớp học trên đảo Phú Quý, một người thầy giáo tiểu học bất ngờ ngã quỵ. Cơn đột quỵ ập đến với người thầy đúng lúc biển động dữ dội, tàu cao tốc dừng hoạt động.

Trực thăng chuẩn bị cất cánh đưa người thầy giáo rời đảo Phú Quý vào đất liền những ngày cuối năm 2025.

Giữa lằn ranh sinh tử, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có đủ 350 triệu đồng thuê trực thăng bay cấp cứu. Chuyến bay cuối năm ấy đã kịp thời đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) giành lại sự sống trong “giờ vàng” nhưng phía sau phép màu ấy là những ánh mắt đỏ hoe, những khoản nợ dài và nỗi ám ảnh thường trực của người dân đảo.

Thực tế những năm qua, không ít gia đình trên đảo đã phải bán đất, cầm nhà hoặc thậm chí bất lực nhìn người thân ra đi vì không kham nổi chi phí 350 - 450 triệu đồng cho một chuyến bay cấp cứu.

Nhiều năm qua không ít gia đình trên đảo Phú Quý đã vay mượn thuê trực thăng đưa người thân đi cấp cứu.

Con số ấy không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn là nỗi day dứt khôn nguôi về sự công bằng trong tiếp cận y tế giữa đất liền và hải đảo. Sự sống của người dân nơi đầu sóng ngọn gió không thể mãi bị định giá bằng những chuyến bay đắt đỏ như thế.

Bước ngoặt buổi làm việc đầu năm

Bước ngoặt đến từ buổi làm việc đầu năm 2026 của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Phú Quý. Không né tránh thực tế, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra: “Đầu tư y tế tại chỗ không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược lâu dài để bảo vệ sinh mệnh và tương lai của đảo.”

Ngay sau buổi làm việc ấy, một cuộc kết nối khẩn trương được thiết lập với Bệnh viện Bạch Mai, tuyến cuối hạng đặc biệt của cả nước. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Đào Xuân Cơ và GS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ đã thống nhất gói hỗ trợ toàn diện cho y tế Phú Quý.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu trong chuyến thăm, chúc Tết tại đặc khu Phú Quý.

Bệnh viện Bạch Mai cam kết hỗ trợ toàn diện: Từ đào tạo nhân lực miễn phí, chuyển giao kỹ thuật đến thiết lập cầu nối Telehealth 24/7.

Đặc biệt, sự hiện diện của GS.TS Mai Duy Tôn, người được Hội Đột quỵ Thế giới vinh danh, người đã dành 20 năm tâm huyết để "Việt hóa" phác đồ điều trị đột quỵ chuẩn Mỹ, chính là bảo chứng vàng cho thành công của dự án này. Ông không chỉ mang đến kiến thức, mà còn mang đến niềm tin rằng: Dù ở đảo xa, người dân vẫn được thụ hưởng nền y học tiên tiến nhất.

Giờ vàng trong tầm tay

Đột quỵ não là cuộc chạy đua với thời gian, nơi mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. Việc chuyển bệnh nhân bằng trực thăng, dù nhanh đến mấy, vẫn mất đi khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị và di chuyển.

Một buổi tư vấn, khám bệnh từ xa tại Bệnh viện Bạch Mai.

Với giải pháp "Tiêu sợi huyết tại chỗ" kết hợp Hội chẩn từ xa (Telehealth) đang thay đổi hoàn toàn cục diện.

Thứ nhất, về kỹ thuật: Phương pháp tiêu sợi huyết (dùng thuốc làm tan cục máu đông) được GS Mai Duy Tôn tinh chỉnh liều thấp phù hợp với cơ địa người Việt, sẽ được chuyển giao "cầm tay chỉ việc" cho bác sĩ tại đảo. Chỉ cần một đường truyền internet ổn định, các chuyên gia đầu ngành tại Hà Nội có thể trực tiếp nhìn thấy bệnh nhân, đọc phim CT và ra y lệnh điều trị ngay tức thì.

Thứ hai, về hiệu quả: Thay vì tỉ lệ hồi phục chỉ 25% như trước đây, việc can thiệp ngay tại đảo trong khung "giờ vàng" có thể nâng tỉ lệ bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường lên tới 60-70%.

Hội chẩn từ xa, thu ngắn khoảng cách, nối dài sự sống.

Đó không chỉ là hỗ trợ chuyên môn, mà là một cuộc “mở rộng lãnh thổ” của y học hiện đại, đưa những thành tựu đỉnh cao vượt sóng gió đến với đảo xa.

Rồi sẽ đến một ngày, giữa trùng khơi Phú Quý, những ca đột quỵ không còn phải đánh cược sinh mệnh bằng những chuyến bay khẩn cấp. Thay vào đó, là ánh đèn phòng cấp cứu sáng suốt đêm, là những cuộc hội chẩn không khoảng cách, là niềm tin rằng: ở nơi đầu sóng, sự sống vẫn được chở che trọn vẹn bằng tri thức, bằng lòng nhân ái và bằng khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau...