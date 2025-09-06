Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức triển khai bệnh án điện tử 06/09/2025 06:45

Ngày 5-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bệnh viện Chợ Rẫy công bố bệnh án điện tử. Ảnh: BVCC

BS CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hệ thống bệnh án điện tử hiện đã đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 54 và Thông tư 13, phục vụ hiệu quả cho hoạt động khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng đang tiếp tục bổ sung nhiều tiện ích, tính năng mới nhằm đơn giản hóa sử dụng, hạn chế sai sót và hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy”.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phụ trách điều hành BV Chợ Rẫy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

Đại diện Bộ Y tế, TS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá Chợ Rẫy là “cánh chim đầu đàn” của ngành y tế phía Nam, việc triển khai bệnh án điện tử là thành tích đáng ghi nhận và là mô hình để các cơ sở khác học tập.

Cũng tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhấn mạnh đây là bước đột phá trong định hướng “y tế số” và “y tế xanh”. Khi Chợ Rẫy triển khai thành công, các đơn vị tuyến dưới có thể áp dụng theo, góp phần hiện đại hóa ngành y tế.

Phó giám đốc BHXH TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, việc hoàn thiện bệnh án điện tử giúp công tác thanh toán BHYT minh bạch, nhanh chóng, chính xác, tháo gỡ những bất cập trước đây. Đại diện PA05 – Công an TP.HCM cũng lưu ý bệnh viện cần chú trọng đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định, bệnh án điện tử không chỉ là công nghệ mà còn là công cụ quản lý chuyên môn, phải tích hợp cả yếu tố pháp luật, tài chính, thi đua… Đây mới là “linh hồn” của bệnh án điện tử. Ông nhấn mạnh mô hình của Chợ Rẫy cần được chia sẻ để nhân rộng trên toàn quốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử. Ảnh: BVCC

Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực: rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán BHYT và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện.