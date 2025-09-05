Cảnh báo fanpage Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị giả mạo để trục lợi 05/09/2025 16:25

(PLO)- Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát hiện một số fanpage giả mạo bệnh viện, đơn vị đã trình báo vụ việc lên Công an TP.HCM.

Ngày 5-9, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát đi cảnh báo về việc phát hiện một số fanpage giả mạo mang tên "Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh" kêu gọi từ thiện giúp bệnh nhi, người khó khăn, kèm theo đó là số tài khoản.

Bệnh viện Ung bướu cảnh báo đây là fanpage giả mạo bệnh viện. Ảnh: BVCC

Nội dung trên fanpage giả mạo: "Bệnh viện Ung Bước TP Hồ Chí Minh cầu xin nhóm máu A cho cháu Trang đang điều trị tại viện Đa Khoa TP Hồ Chí Minh. Xin hãy cứu giúp con qua cơn nguy kịch. Xin các mạnh thường quân có nhóm máu A muốn hiến thì xin liên hệ bệnh viện, hoặc có thể ủng hộ chút tấm lòng tới con qua số tài khoản mẹ con".

Phía dưới bài đăng, đã có rất nhiều hình chụp màn hình đã chuyển khoản vào số tài khoản được đăng tải trong bài.

Nhiều trường hợp đã chuyển khoản vào số tài khoản được đăng tải trên trang fanpage giả mạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

ThS Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu, cho biết những ngày gần đây, tổng đài bệnh viện phòng liên tục tiếp nhận nhiều tin nhắn từ người dân liên quan đến trang fanpage giả mạo này.

Cụ thể, nhiều người có ý định quyên góp từ thiện cho các trường hợp được trang fanpage giả mạo kêu gọi. Tuy nhiên có nhiều người cẩn thận nên đã liên hệ đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để xác minh thông tin trước khi chuyển khoản.

"Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chỉ có duy nhất 1 Fanpage chính thức với hơn 111.000 lượt theo dõi. Mọi kênh khác đều là giả mạo, không thuộc quản lý của bệnh viện", Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho hay.

Fanpage duy nhất của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, bệnh viện nhấn mạnh chỉ nhận quyên góp trực tuyến qua số tài khoản với tên tài khoản là Quỹ hỗ trợ bệnh nhân Ung thư Ngày mai tươi sáng - CN TP.HCM; Số tài khoản 118000122056 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - CN7.

Trao đổi với PLO, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết đây là lần đầu bệnh viện gặp phải trường hợp này.

Để bảo vệ cộng đồng khỏi thông tin sai lệch, bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân và người dân không tương tác với các trang giả mạo; báo cáo trang giả mạo.

"Ngoài ra, bệnh viện cũng đã trình báo sự việc lên Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Công an TP.HCM. Cơ quan chức năng đã ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đưa ra hướng xử lý" - bác sĩ Tuấn nói.