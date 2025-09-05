Công bố ban giám đốc mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM 05/09/2025 05:59

(PLO)- TP.HCM thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mới trên cơ sở hợp nhất ba CDC của khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trên cơ sở hợp nhất ba CDC của khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.



Theo quyết định, BS CKII Nguyễn Hồng Tâm được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc HCDC. Ban giám đốc còn có 8 phó giám đốc: ThS.BS Nguyễn Kiều Uyên, BS CKII Nguyễn Viết Điện, ThS.BS Lê Hồng Nga, BS CKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, TS Vũ Xuân Đán, BS CKII Ngô Hồng Quang, BS CKII Nguyễn Văn Lên và BS CKII Hà Văn Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – nhấn mạnh việc hợp nhất không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức mà còn là cơ hội xây dựng tập thể đoàn kết, đủ năng lực gánh vác trọng trách trong công tác y tế dự phòng.

Ông cũng cho biết TP sẽ tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nhân sự mới. HCDC được kỳ vọng không chỉ đáp ứng yêu cầu y tế dự phòng của TP.HCM mà còn vươn tầm khu vực.

Công bố ban giám đốc mới của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Ảnh: HCDC

Thay mặt ban giám đốc, BS CKII Nguyễn Hồng Tâm gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế và cam kết xây dựng HCDC thành tập thể vững mạnh, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân.

HCDC được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 28-8-2025 của UBND TP.HCM. Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế TP.HCM và sự hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn từ Bộ Y tế. Trong giai đoạn bàn giao nhân sự, tài chính và hồ sơ công việc, HCDC phải bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục, không để gián đoạn.

Với bộ máy lãnh đạo mới và tinh thần hợp nhất, HCDC được kỳ vọng trở thành “lá chắn” vững chắc của ngành y tế dự phòng, góp phần giữ cho TP.HCM an toàn, khỏe mạnh trên chặng đường phát triển.